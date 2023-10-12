Подмосковным перевозчикам предписали за неделю «переобуть» автобусы и такси

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Минтранс Московской области на фоне снижения среднесуточной температуры поручил всем перевозчикам региона подготовить такси и автобусы к эксплуатации в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«При низких температурах летние шины теряют эластичность. Из-за этого ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. Поэтому до 18 октября необходимо заменить летние шины на зимние. Исключение – транспортные средства со всесезонной резиной», – говорится в сообщении.Кроме того, перевозчикам наземного пассажирского транспорта нужно пройти сезонное техобслуживание: перевести в зимний режим вентиляционные и климатические установки; продиагностировать системы и оборудование, влияющие на комфорт и безопасность перевозок, проверить глубину протектора колёс и изношенность шин. С водителями предписано провести обязательный инструктаж о правилах работы в неблагоприятных погодных условиях.
В ведомстве напомнили, что за управление неисправным транспортным средством предусмотрен штраф в 500 рублей.
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Лора Луганская