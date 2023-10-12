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Подмосковным перевозчикам предписали за неделю «переобуть» автобусы и такси

12 октября 2023, 19:57
Фото: Минтранс МО

Фото: Минтранс МО

Минтранс Московской области на фоне снижения среднесуточной температуры поручил всем перевозчикам региона подготовить такси и автобусы к эксплуатации в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«При низких температурах летние шины теряют эластичность. Из-за этого ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. Поэтому до 18 октября необходимо заменить летние шины на зимние. Исключение – транспортные средства со всесезонной резиной», – говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчикам наземного пассажирского транспорта нужно пройти сезонное техобслуживание: перевести в зимний режим вентиляционные и климатические установки; продиагностировать системы и оборудование, влияющие на комфорт и безопасность перевозок, проверить глубину протектора колёс и изношенность шин. С водителями предписано провести обязательный инструктаж о правилах работы в неблагоприятных погодных условиях.


После 18 октября сотрудники Минтранса Московской области и Госавтоинспекции Подмосковья будут выявлять нарушителей.

В ведомстве напомнили, что за управление неисправным транспортным средством предусмотрен штраф в 500 рублей.

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Жителям Подмосковья разъяснили, сбор каких грибов теперь грозит уголовной ответственностью
12 октября 2023, 20:39

Фото: Минэкологии МО

12 октября вступили в силу поправки в федеральный закон, устанавливающие уголовную ответственность за сбор или повреждение некоторых видов охраняемых растений и грибов. В подмосковное Минэкологии начали обращаться граждане с просьбой разъяснить, за что именно грибникам грозит уголовная статья.
«Подмосковные любители «тихой охоты» могут не беспокоиться. Поправки касаются только двух краснокнижных видов, которые в нашем регионе не растут. Это женьшень, радиола розовая и гриб мацутакэ», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
Однако он напомнил о запрете срывать занесённые в Красные книги России и Московской области грибы и растения. За это предусмотрено административное наказание. 
 
Распространённые виды для личных целей заготавливать можно, но перед их сбором грибов в министерстве посоветовали заглянуть в Красную Книгу». С подробной информацией о видах, включенных в Красную книгу Подмосковья, перейдя по ссылке
 
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#московская область
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Площадь очага непарного шелкопряда в Московской области сократилась втрое
12 октября 2023, 20:15

Фото: Комлесхоз МО

Площадь действующего очага непарного шелкопряда в Подмосковье сократилась в три раза, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Этому помогла обработка в очаге массового размножения этого насекомого, которую проводили летом в Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах.
«Проведение осенних учётов яйцекладок в очаге непарного шелкопряда показало, что его площадь сократилась в три раза. Сам очаг удалось удержать в пределах основного развития. Сокращение очага вредителей произошло в основном благодаря обработке поражённых лесных участков биопрепаратом. Эффективность составила 93%», — рассказали в Комлесхозе.
Также на вредителей воздействовали природные факторы — бакуловирусная инфекция и уничтожение шелкопряда насекомыми-энтомофагами.
 
В ведомстве подчеркнули, что препараты для обработки от шелкопряда безопасны для людей, животных и пчёл.
 
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#комлесхоз мо
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#природа
#подмосковье
#московская область
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Сжегший Коран Журавель заявил Кадырову, что хочет принять ислам
12 октября 2023, 19:59

Фото: iStock/All_About_Najmi

Чеченский лидер Рамзан Кадыров опубликовал новый ролик с Никитой Журавелем, на котором последний заявляет, что хочет принять ислам. Видео размещено в Telegram-канале главы Чеченской Республики.
Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.

На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.

На новом опубликованном видео Журавель говорит главе Чечни, что собирается принять ислам, но Кадыров ему не верит. «Глаза куда-то не туда смотрят», заявляет чеченский лидер.

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#ислам
#рамзан кадыров
#чечня
#видео
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«Эль Аль» впервые за долгие годы выполнит рейс в субботу
12 октября 2023, 19:23

Фото: istockphoto.com/Bogdan Khmelnytskyi

Израильский национальный авиаперевозчик «Эль Аль» впервые более чем за 40 лет выполнит рейс в субботу.
Уточняется, что в субботу – Шабат, когда евреям рекомендуется воздерживаться от работы.

Кроме этого, как уточняет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.», на двух самолетах Boeing 787 в Израиль вернут призванных на срочную военную службу резервистов из Нью-Йорка и Бангкока.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов в Израиль. Так, с 11 по 16 октября авиакомпания будет совершать дополнительный «вывозной» рейс для эвакуации граждан России. Самолёт будет следовать по маршруту «Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский)» с остановкой в аэропорте города Махачкала. Вылеты назначены на 14:00 в течение шести дней.

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#израиль
#аэропорт рейсы
#авиакомпания
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Вице-президент Всемирного еврейского конгресса Шифрин объявлен в розыск МВД РФ
МВД РФ объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина
12 октября 2023, 18:59

Фото: istockphoto/alfexe

МВД РФ объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения, вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина по статье Уголовного кодекса. По какой именно статье, в ведомстве не уточнили.
Шифрин получил гражданство РФ по указу президента России Владимира Путина в октябре 2016 года. Однако в 2022 году после начала спецоперации бизнесмен подал заявление в посольство РФ об отказе от российского гражданства. Уже тогда он постоянно проживал за границей. Как сообщает телеграм-канал Readovka, Шифрин объявлен в розыск за хищение $11 млн у кипрской компании. Разыскивают его и на самом Кипре, где его также хотят судить за мошенничество при продаже «Запорожстали».

Известный как близкий друг Зеленского, Шифрин более всего прославился тем, что во время продажи металлургического завода пытался надуть Рината Ахметова и российский ВТБ, выдавший кредит на покупку предприятия. Считается, что на счетах его компаний оседают средства, наворованные Зеленским из бюджета Украины. Странно, что на Украине Шифрин не преследуется — известно, что президент Незалежной не прочь упратать своих бывших корешей за решетку.

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Пятница 13: история суеверия самой «зловещей» даты, приметы
12 октября 2023, 18:36

Фото: iStock/inese2701

В 2023 году пятница 13-го выпадает на январь и октябрь. Этот день считается несчастливым и все негативные события приписывают «дьявольским проискам». Редакция «Радио 1» расскажет, откуда возникло суеверие, какие существуют приметы и как избежать неприятностей.

Пятница 13: история суеверия


Существует несколько версий суеверия, согласно которому, пятница 13-го считается неудачным днем. Опасения возникли не на пустом месте. В христианских культурах день считают неудачным, потому что именно в пятницу распяли Иисуса Христа. Кроме того, на тайной вечере, где Иисус вкушал вместе с учениками, было  13 апостолов, последним из которых стал предатель Иуда.

Существует еще одно историческое событие, которое связано с этим «дьявольским» числом. В 1307 году король Франции Филипп Красивый отдал приказ схватить всех тамплиеров — членов рыцарского ордена крестоносцев. Все они были сожжены на кострах инквизиции в пятницу 13-го числа.

Этот день также считается днем «двойной неудачи». Все неприятности объясняются совпадением несчастливого дня недели и числа.

Распространению суеверия способствовала культура, а именно произведение американского писателя Томаса Лоусона. Он издал роман «Пятница 13», которое полюбилось читателям и привлекало внимание общественности своим названием, что помогло ему завоевать популярность. Однако трагические события, связанные с суеверием, произошли уже не на страницах романа. В 1907 году судно, названное в честь автора бестселлера Томаса Лоусона, отправилось в первый рейс. До пункта назначения корабль не доплыл. Он затонул у берегов Англии 13 декабря в пятницу. Все пассажиры и экипаж парусника погибли. Страшное событие только укрепило феномен суеверия.

Пятница 13: приметы


Считается, что приметы сбываются, если в них верить и примечать. Однако суеверия, история возникновения которых уходит в далекое прошлое, заставляют прислушаться к преданиям и поверить предкам. Чтобы не накликать беду, в пятницу 13-го не стоит брать в долг или занимать деньги. Плохой приметой считается планирование путешествий, дальняя дорога, любые ссоры или конфликты, вступление в брак. Начинать новые дела и совершать крупные покупки тоже не стоит.

В этот день строго запрещено прихорашиваться перед зеркалом. В день «мракобесия» за спиной отражения может появиться двойник и утащить. Устраивать гуляния в пятницу 13-го тоже нельзя. Чрезмерное веселье обернется слезами.

Пятница 13: интересные факты


Этот день считается неудачным во всем мире. Независимо от религии и нации люди опасаются неприятностей и невольно следуют суевериям. Так, крупные отели «пропускают» 13 этаж, потому что никто не хочет на нем жить, а авиакомпании не маркируют 13 ряд в салоне — после 12-го сразу идет 14-й.

Самой «боящейся» пятницу 13-го нацией считается Америка. В этот день страна несет большие убытки. Люди боятся выходить из дома, торговые центры пустуют, магазины и общепиты остаются без выручки.

Однако пятница 13-го не для всех «ужасный» день. Хакеры полюбили «дьявольское число» и согласно статистике, именно на этот день приходится самое большое количество киберпреступлений.  

Какие бы события в прошлом не происходили в пятницу 13-го, нужно помнить, что приметы сбываются, если в них верить. Чтобы сделать этот день удачным, нужно придумать свои собственные суеверия и тогда, пятница 13 может стать самым счастливым днем в жизни. 
 
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#история
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#хакеры
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Милонов: Уехавшие в Израиль «звёзды» сами на себя наложили проклятие
12 октября 2023, 18:32

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил, что уехавшие в Израиль после начала спецоперации знаменитости трусливо и подло предали Родину.
По его мнению, души их черны.

«Нет и не будет у них больше дома, они вечные изгнанники, бродяги. Сами на себя наложили несмываемое проклятие трусливого и подлого предательства своей родины. Их души настолько черны и отравлены злобой, что кроме зла там нет ничего», — высказал своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов получил звание лейтенанта во время службы в зоне СВО. Он отметил, что для него большая честь носить такое звание.

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#селебрити
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В Госдуме хотят создать группу для разработки мер ответственности для релокантов
Депутат Хамзаев: в ГД нужно создать группу для разработки мер для релокантов
12 октября 2023, 18:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме необходимо создать рабочую группу, которая займётся выработкой дополнительных мер ответственности для вернувшихся в Россию релокантов. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Как он рассказал РИА Новости, рабочая группа сможет привлекать к ответственности вернувшихся в страну россиян, которые ранее негативно отзывались о России. 

Хамзаев отметил, что согласно Конституции, релоканты являются гражданами России. Однако по моральным принципам их можно назвать предателями своей родины. 

Он подчеркнул, что предполагает попытки таких людей избежать ответственности. Именно для того, чтобы не допустить такой возможности и будет создана группа депутатов, которые будут контролировать, чтобы закон в отношении вернувшихся россиян работал наиболее жёстко. 

Ранее стало известно, что зампред комитета по обороне Юрий Швыткин призвал проверить российских звёзд-релокантов по факту финансирования украинской армии.

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#госдума
#россияне
#закон
#депутаты
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В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ
Депутат Швыткин призвал проверить релокантов на предмет финансирования ВСУ
12 октября 2023, 18:20

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Зампред комитета по обороне Юрий Швыткин считает, что российских звезд-релокантов необходимо проверить на предмет финансирования ВСУ. Передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Из документа следует, что необходимо запросить в Генеральной прокуратуре РФ информацию об административных и уголовных делах за дискредитацию ВС РФ известных лиц.

«Привлечь к ответственности лиц, публично дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации, а также финансирующих Вооруженные силы Украины, провести проверку по прилагаемым материалам в отношении лиц, публично совершавших вышеуказанные противоправные деяния», - гласит документ.

В частности это касается Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина*, Александра Реввы, Юрия Кудряшова, Александра Гудкова, Руслана Усачева и Александра Васильева. 

Подчеркивается, что все эти лица не будут нести никакой ответственности при возвращении на родину и остаются безнаказанными. Однако российские общество эти возмущено.

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