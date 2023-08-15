Подмосковным первоклассникам из семей с низкими доходами подарят рюкзаки

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
3 тысячи первоклассников из семей с низкими доходами бесплатно получат рюкзаки в Подмосковье.
Работа по вручению рюкзаков первоклассникам началась с 12 августа и продолжится до 25 августа. Такой промежуток выбран в связи с тем, что те, кто их вручают, подстраиваются под расписание получателей.
Каждому получателю пришло сообщение с информацией о том, что в любое удобное время рюкзак для ребёнка доставят домой.
Читайте также:
30 тысяч многодетных семей с низким доходом получили новую выплату на школьную форму.
100 тысяч подмосковных семей получили выплаты на детей-школьников.
Семьи с ребёнком-инвалидом уже начали получать выплаты на школьную форму.
«Сейчас силами глав мы разносим рюкзаки первоклассникам. Это мы делаем для детей, которые проживают в семьях с невысокими доходами», — рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Читайте также:
30 тысяч многодетных семей с низким доходом получили новую выплату на школьную форму.
100 тысяч подмосковных семей получили выплаты на детей-школьников.
Семьи с ребёнком-инвалидом уже начали получать выплаты на школьную форму.
Алиса Сергиенко