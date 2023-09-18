Подмосковным предпринимателям расскажут о нюансах использования цифровой подписи

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Вебинар будет проведён по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва и Адвокатской палаты Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Спикером станет Лилия Абдуллина, которая является членом Московской коллегии адвокатов «Sed Lex».
На вебинар будут освещены темы:
— отмена решений по смене генеральных директоров;
— внесение корректирующих сведений в ЕГРЮЛ.
Участие в вебинар возможно по предварительной регистрации по ссылке.
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