Подмосковным предпринимателям расскажут о воинском учёте в организациях

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Вебинар пройдёт в среду, 28 сентября, в 10:00, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.
Спикером вебинара выступит Намру Бакаев, который является вице-президентом Московской коллегии адвокатов «Sed Lex».
В рамках вебинара всем участникам расскажут об обязанности по ведению учёта сотрудников в организациях, расскажут про общий и специальный воинский учёт и его организацию, также скажут какие документы должны предоставить военнообязанные сотрудники в организацию, кто должен контролировать и вести воинский учёт в компании.
Участие в вебинаре возможно по предварительной регистрации по ссылке.
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