Подмосковным предпринимателям расскажут об актуальных проблемах при увольнении работников

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Вебинар для подмосковных предпринимателей пройдёт по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва и Адвокатской палаты Московской области.
На вебинаре предпринимателям расскажет адвокат Московской коллегии адвокатов «Sed Lex» Валерия Аршинова о законных основаниях для увольнения сотрудника, ошибки предпринимателей при увольнении, рекомендации при увольнении.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.
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