Подмосковным родителям расскажут, как уберечь детей от ДТП

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В Московской области достаточно высокий уровень развития дорожно-транспортной структуры, что представляет для детей опасность. Задачей родителей является ознакомить своих детей с правилами дорожного движения и с правилами безопасного поведения на дороге, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
В силу возраста дети часто не осознают, к каким последствиям может привести незнание техники безопасности и невнимательность на проезжей части.
Для всех родителей Подмосковья выступит министр образования Московской области Илья Бронштейн и Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов. Они ответят на самые актуальные вопросы и расскажут о безопасности детей на дорогах», — сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Областное собрание для родителей будет проводится в онлайн-формате, трансляция будет доступна по ссылке.Читайте также:
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