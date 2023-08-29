Подмосковным родителям расскажут, как уберечь детей от ДТП

Во вторник, 29 августа, в 19:00 состоится областное родительское собрание по вопросам безопасности детей на дорогах.

В Московской области достаточно высокий уровень развития дорожно-транспортной структуры, что представляет для детей опасность. Задачей родителей является ознакомить своих детей с правилами дорожного движения и с правилами безопасного поведения на дороге, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

В силу возраста дети часто не осознают, к каким последствиям может привести незнание техники безопасности и невнимательность на проезжей части.





Для всех родителей Подмосковья выступит министр образования Московской области Илья Бронштейн и Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов. Они ответят на самые актуальные вопросы и расскажут о безопасности детей на дорогах», — сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Областное собрание для родителей будет проводится в онлайн-формате, трансляция будет доступна по ссылке.