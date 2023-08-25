Подмосковным учащимся напомнили активировать льготную карту «Стрелка»

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Подмосковные школьники и студенты могут оплачивать проезд банковской картой «Мир», при этом используя скидки ученической «Стрелки». Всего за время реализации проекта было зафиксировано более 91 тыс поездок, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Подмосковные учащиеся могут оплатить проезд в областных автобусах картой «Мир», используя скидки карты «Стрелка». С начала запуска такую карту оформили более 1,5 тыс человек. Экономия при этом составляет от 50 до 99%», – рассказал зампред правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.В министерстве напомнили, что перед новым учебным годом держателям карты «Мир», к которой привязана льгота на оплату проезда, нужно заново активировать действие льготы на региональном портале госуслуг с 25 августа.
Если у ребёнка нет карты «Мир», её можно оформить в любом банке самостоятельно подросткам, достигшим 14 лет, или взрослым для детей в возрасте от семи лет. Затем карту нужно активировать на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская