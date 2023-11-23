Подмосковное «Движение первых» примет участие в акции «Ёлка желаний»

Фото: сайт «Движения первых» в МО
Активисты «Движения первых» в Московской области присоединятся к всероссийской акции «Ёлка желаний», которая продлится до 28 февраля будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Акция проводится с 2018 года в онлайн и в офлайн-форматах. В офлайн - новогодние деревья с желаниями участников проекта устанавливаются в офисах организаций-партнёров и на площадках крупных мероприятий. Подобрать желания можно и на сайте», – пояснили ТАСС в пресс-службе.Там добавили, что в рамках акции предусмотрено три вида категорий желаний: материальные, нематериальные и подарок-сюрприз.
«Мечта – очень важная ценность для движения. Наши активисты делают многое, чтобы воплотить мечту в жизнь. Но бывают ситуации, когда нужна поддержка для осуществления желаний. «Ёлка желаний» – проект, в котором можно осуществить мечту другого человека», – сказал председатель «Движения первых» в Московской области Юрий Макеев.Акция «Ёлка желаний» направлена на исполнение желаний пожилых людей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Её участником может стать каждый. Отправить заявку можно на сайт.
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