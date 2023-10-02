Подмосковное Минэнерго рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В связи с установившимися на территории региона погодными условиями и обращениями граждан министерство рекомендует администрациям обеспечить подачу тепла для отопления объектов по обращениям руководителей организаций социальной сферы. Также муниципалитетам рекомендовано в ближайшее время начать подачу тепла в многоквартирные дома», – уточнили в ведомстве ТАСС.Как пояснили в министерстве отопление в Подмосковье включают по распоряжению глав городских округов, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8°С и прогнозируется её дальнейшее снижение.
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