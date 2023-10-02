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Подмосковное Минэнерго рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон

02 октября 2023, 16:30
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Министерство энергетики Московской области рекомендовало городским округам Подмосковья начать отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. В первую очередь подача тепла начнётся на социальных объектах.

«В связи с установившимися на территории региона погодными условиями и обращениями граждан министерство рекомендует администрациям обеспечить подачу тепла для отопления объектов по обращениям руководителей организаций социальной сферы. Также муниципалитетам рекомендовано в ближайшее время начать подачу тепла в многоквартирные дома», – уточнили в ведомстве ТАСС.
Как пояснили в министерстве отопление в Подмосковье включают по распоряжению глав городских округов, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8°С и прогнозируется её дальнейшее снижение.

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На Белорусском вокзале открыли два объекта инфраструктуры для МЦД-1 и МЦД-4
02 октября 2023, 16:45

Фото: Минтранс МО

На Белорусском вокзале открыли южный турникетный павильон и пешеходный тоннель, который обеспечит проход на платформы МЦД-1 и МЦД-4. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных, сходы на платформы оборудованы эскалаторами и лифтами. Всего в ходе подготовки к запуску МЦД-4 на вокзале построили три новые платформы для приёма и отправки поездов МЦД, пригородных электричек и аэроэкспрессов – две береговые и островную», – уточнили в пресс-службе. 
Как пояснили в министерстве, на островной платформе возможна пересадка пассажиров между двумя диаметрами без перехода. Береговая платформа, которая ранее располагалась напротив жилого дома, смещена в сторону остановки Беговая, а площадка у дома благоустроена.

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#московская область
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Подмосковная Система-112 активно взаимодействует с газовой службой
02 октября 2023, 16:44

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В Системе-112 Московской области хорошо отлажено информационное взаимодействие со службой газа. Вся информация передаётся в «Мособлгаз», диспетчер газовой службы параллельно видит поступивший вызов и оперативно отправляет на место аварийную бригаду.

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112». Жителям домов с газом необходимо быть бдительными, ведь газ взрывоопасен и, соответственно, газовое оборудование всегда требует к себе повышенного внимания. 

При малейшей неисправности, либо при появлении запаха газа, необходимо немедленно обратиться по единому номеру «112».

С начала текущего года жители обратились в службу экстренного реагирования по поводу запаха газа порядка 90 000 раз.

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе. Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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В Подмосковье по номеру «112» оказывается психологическая помощь.

Операторы Системы-112 Московской области обработали 79 миллионов обращений.
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#служба
#112
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Первые 70 семей дольщиков подольского ЖК «Шепчинки» получили ключи от квартир
02 октября 2023, 15:46

Фото: Минжилполитики МО

Дольщики ЖК «Шепчинки» на улице Ватутина в городском округе Подольск начали получать ключи от долгожданных квартир. Новосёлами станут 70 семей. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области, которое ввело многоквартирный дом в эксплуатацию.
Первоначальной застройщик ООО «РПК» должен был закончить строительство и передать квартиры дольщикам в 2013 году. Однако из-за финансовых проблем строительство замедлилось, а в 2019-м совсем остановилось.
 
В 2021 году Фонд развития территорий решил завершить строительство двух домов ЖК «Шепчинки» на улицах Пионерской и Ватутина. Права на дострой были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

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В Можайске состоялись тактико-специальные учения с участием Росгвардии
02 октября 2023, 15:38

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

В Можайском городком округе прошла межведомственная подготовка сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области, полиции, ФСБ, ФСО, МЧС совместно с органами исполнительной власти. Об этом сообщила администрация Можайского городского округа.
Во время учений отрабатывался кейс «проникновение злоумышленника на территорию военной части».  Сотрудники силовых и экстренных служб оцепили территорию и обезвредили террориста. После успешной операции кинологи со служебными собаками проверили военную часть на наличие взрывоопасных веществ.

Также были отработан вопрос межведомственного реагирования государственных и правоохранительных органов при получении информации об угрозе совершения террористического акта на военном объекте.

Стоит отметить, что сотрудники «Булат», ОМОН «Русич» и вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области также приняли участие в учениях.

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#московская область
#росгвардия
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Подмосковному омбудсмену Фаевской с начала года поступило 163 обращения от пенсионеров
02 октября 2023, 15:33

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила жителей Подмосковья с Международным днём пожилого человека. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Ко мне обращаются пенсионеры с просьбой помочь решить самые разные вопросы, например, по выплатам, по медицинской помощи, по предоставлению бесплатных лекарств. Все обращения пожилых людей находятся на особом контроле», – сказала Фаевская
По её словам, за восемь месяцев 2023 года от пенсионеров Московской области поступило 163 обращения. Большинство касалось права на жильё, социальное обеспечение, доступности и качества получения медицинской помощи, лекарственного обеспечения.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные ветеринары раскрыли опасность кормления ежей и белок с рук
02 октября 2023, 15:25

Фото: Istockphoto / arfo

Ежи и белки могут переносить опасные заболевания, поэтому их не стоит кормить с рук. Как сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода, об этом предупредили специалисты подмосковной Госветслужбы.
«Через укус человеку передаются такие инфекционные заболевания, как лептоспироз и туляремия. Лептоспироз поражает капилляры, печень, почки и мышцы. Заболевания протекает с сильной интоксикацией и лихорадкой. Более половины случаев проходит в тяжёлой форме и требует медицинского вмешательства. Туляремия поражает кожу, слизистые оболочки, лёгкие, кишечник, глаза и лимфатические узлы. Возникают апатия, тошнота и ломота в теле», – говорится в сообщении. 
В иглах ежей могут обитать клещи, которые являются переносчиками энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза. Также, уколовшись, можно заразиться грибковой инфекцией, трихофитией и сальмонеллёзом. Помимо этого, животные могут быть заражены паразитами. 
 
Если избежать укуса белки или ежа всё же не удалось, нужно как можно быстрее промыть рану с мылом, а затем обратиться в ближайшее медучреждение или травмпункт.
 
Ежи и белки опасны и для домашних животных. Они могут передавать не только клещей, но и блох. 

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В Подмосковье разработан единый стандарт организации поликлиник
02 октября 2023, 15:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Московской области были разработаны единые требования к условиям организации поликлиник и стационаров.
«Мы разработали стандарт поликлиник и в прошлом году утвердили стандарт стационаров», — рассказала Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Основной целью введения стандарта стало повышение организации работы медицинских учреждений, создание комфортной среды при организации медицинской помощи, а также единого бренда и положительного образа медицинских организаций.

Кроме того, стандарт даёт возможность ускорить и сократить срок проектирования медучереждений при ремонте.

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Участники проекта «Активное долголетие» отметили День бабушек и дедушек
02 октября 2023, 15:04

Фото: Минсоцразвития МО

Участники проекта «Активное долголетие» из всех городских округов региона отметили в Красногорске День бабушек и дедушек. Главной площадкой празднования стало мероприятие «Живём ярко» в Доме культуры «Подмосковье», сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Активное долголетие» – это 64 современных клуба с пространством для творчества и досуга. Для более чем 260 тыс участников предусмотрены свыше 30 активностей и занятий спортом, 87 экскурсионных маршрутов по всему Подмосковью. Поздравляю наших подмосковных бабушек и дедушек с праздником», – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева
Для гостей мероприятия подготовили выступление сводного хора с участием тысячи долголетов. На площади у дома культуры представили мастер-классы, ярмарки, выставки и фотозоны. 
 
Масштабное празднование проходило в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 
 
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В Подмосковье отремонтируют 74 объекта здравоохранения до конца 2023 года
02 октября 2023, 14:55

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Всего в этом году ремонт проходит в 218 медицинских учреждениях Подмосковья.
Специалисты проводят капитальных ремонт в медицинских учреждениях по единому стандарту — это установка HPL панелей, покрытие пола, фасады, потолки, двери, стены и светильники, размещение раковин и санузлов и многое другое — всё выполняется в едином решении.

Так, например, по текущему ремонту была отремонтирована и открыта поликлиника на улице Институтская в посёлке Нахабино, детская поликлиника в Ивантеевке, поликлиника в городе Верея.

В работе по капитальному ремонту на сегодняшний день находится поликлиника в Егорьевске, открытие планируется в октябре этого года, Подольская областная клиническая больница откроется в ноябре текущего года, также как и запланировано открытие Королёвской городской больницы — в ноябре этого года.
«В этом году мы делаем в 116 объектах текущий ремонт, 74 объектов мы закончим в этом году», — рассказала Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
В общей сложности в 2023 году ремонтные работы проведут в 18 амбулаториях, 12 станциях медицинской помощи, 26 поликлиниках, 7 стационарах и 11 ФАПах.

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