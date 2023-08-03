Подмосковное Минобразования опубликовало даты каникул на новый учебный год

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект производственно-складского комплекса компании «TD Altera Distribution» в Наро-Фоминском городском округе.

В Наро-Фоминском городском округе в деревне Слизнево запланировано строительство производственно-складского комплекса компании «TD Altera Distribution», специализирующейся на изготовлении товаров для дома и средств личной гигиены. Предприятие будет поделено на технологический цех, где установят автоматизированное оборудование, административную часть и зону хранения готовой продукции. Инвестиции застройщика в проект составят 130 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Реализация проекта создаст 14 новых рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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