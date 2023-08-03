Подмосковное Минобразования опубликовало даты каникул на новый учебный год

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Всего детей ждут 168 учебных дней. Каникулы будут проходить 9-15 октября, 20-26 ноября, 19-25 февраля, а также 8-14 апреля. В новогодние праздники школьники будут отдыхать с 30 декабря по 8 января», – говорится в сообщении.Как отметили в подмосковном Минобразования, годовые оценки будут выставлены до 29 мая. Далее у школьников – полторы недели дополнительных занятий и индивидуальных консультаций. Летние каникулы начнутся 8 июня.
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