Подмосковное предприятие впервые стало официальным партнером ПМЭФ

Производитель из Московской области — холдинг «Черноголовка» впервые в своей истории стал поставщиком напитков для ПМЭФ

Производитель из Московской области, холдинг «Черноголовка» — признанный лидер на российском рынке безалкогольных напитков, впервые стал поставщиком напитков для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На Петербургском международном экономическом форуме-2023 гости и волонтеры выпили почти 300 000 штук напитков компании «Черноголовка». Предприятие успешно занимается импортозамещением и расширяет линейки продукции, при этом качество не уступает зарубежным аналогам», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.





После проведенной аналитики, компания выяснила, что наиболее популярным напитком на ПМЭФ-2023 была негазированная вода, следом идут тоники, где самой популярной позицией стал вкус «Грейпфрут», чёрный холодный чай, кола без сахара и напиток «Байкал».

Черноголовка сегодня — это крупный и динамично развивающийся холдинг, производитель и поставщик бутилированной воды, безалкогольных напитков и продуктов питания в России и СНГ.

Компания выпускает продукцию на восьми собственных предприятиях, а также на проверенных партнёрских площадках. Флагманский завод расположен в городе Черноголовка Московской области, в уникальной природной зоне.