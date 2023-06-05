Подмосковное производство мебели воспользовалось промипотекой

Фото: Фотобанк Московской области
Подмосковная компания «МЕБЕЛЬ МОЛЧАНОВ» стала получателем кредита по программе «Промышленная ипотека», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства инвестиций.
Компания взяла ипотеку для приобретения производственной площадки в городском округе Ногинск.
«Компания „МЕБЕЛЬ МОЛЧАНОВ“ занимается разработкой, изготовлением и продажей корпусной мебели. Воспользовавшись промышленной ипотекой, она приобрела производственную площадку площадью 1 тыс. кв. метров. Сумма кредита составила 50 млн рублей», – отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Общая сумма кредитов, выданных компаниям-получателям промышленной ипотеки в Подмосковье, уже превысила 1,3 млрд рублей. Еще 40 заявок от подмосковных компаний на данный момент находятся на рассмотрении в банках.В рамках программы промипотеки, полученные средства можно направить на строительство, модернизацию и реконструкцию объекта.
Московская область стала первым регионом, внедрившим программу «Промышленная ипотека», ее инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Ранее сообщалось, что в этом году, летом, на территории Подмосковья введут новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Подробнее об этом читайте в нашем материале.