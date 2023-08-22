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Подмосковному хозяйству выделили 1,2 миллиона рублей на развитие пчеловодства

22 августа 2023, 18:12

Фото: istockphoto / Valengilda

Начинающее пчеловодческое хозяйство в городском округе Шаховская получило средства государственной поддержки на развитие производства.

На данный момент на предприятии содержится 21 пчелиная семья. После увеличения мощности, на производстве появится возможность содержать 150 пчелосемей.
«Хозяйство получило грант «Агростартап» в размере 1,2 млн рублей. На эти средства предприятие приобретет дополнительный земельный участок, закупит ульи и оборудование для пчеловодства, что позволит увеличить объемы. За 5 лет хозяйство планирует увеличить количество пчелосемей до полутора тысяч и выйти на объем производства в 20 тонн меда», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

В 2023 году запланировано вручить гранты предприятиям на сумму 53,1 миллиона рублей.

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Военный эксперт Никулин объяснил, чем обернется для мира сброс воды с Фукусимы
22 августа 2023, 18:17

Фото: iStock/IG_Royal

Военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что решение о начале сброса воды с АЭС «Фукусима-1» — это недружественный шаг по отношению к РФ, КНР, Северной и Южной Корее. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Пострадают в данном случае все. Тихий океан и так очень сильно загажен. В первую очередь в этом виноваты американцы, которые провели там немало ядерных испытаний, а сейчас все будут сваливать на Фукусиму», — цитирует Никулина Общественная служба новостей.

Военный эксперт отметил, что последствия такого поступка со стороны правительства Японии будут иметь крайне серьезные последствия. Никулин рассказал, что причина такого решения заключается в переполненных японских хранилищах. 

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с атомной электростанции «Фукусима-1» начнётся уже 24 августа. 

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#служба
#япония
#отходы
#вода
#ядерное
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Воробьёв: систему теплоснабжения Химок полностью приведут в порядок в 2025 году
22 августа 2023, 18:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За три года в рамках инвестиционной и производственной программ, реализуемых на территории городского округа Химки, планируется вложить 1,7 млрд рублей. Они пойдут на модернизацию трубопроводов, котельных, тепловых пунктов и других объектов городского округа. В 2025 году систему теплоснабжения полностью приведут в порядок. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с общественниками Химок.
Вопрос модернизации системы теплоснабжения в округе поднял гендиректор компании «Геоком» Руслан Шаипов. Он рассказал, что зимой в микрорайоне Сходня, где он живёт, часто отключали горячую воду и отопление. 
«Этой зимой у нас были прорывы сетей из-за ветхости, регулярные аварии. Андрей Юрьевич взял ситуацию под контроль. Была разработана программа модернизации на территории городского округа Химки, рассчитанная на замену сетей, которые наиболее остро нуждаются в этом. Для жителей Сходни это очень чувствительная тема. Регулярное отключение горячей воды и отопления создавало неудобства. Мы рассчитываем, что реализация программы значительно улучшит ситуацию», – сказал Шаипов.
В этом году работы проводятся на улицах Ленинградской, Школьной, Совхозной, Железнодорожной, Молодёжной и по другим адресам, где прошлой зимой возникали проблемы с подачей тепла. 11 из 15 проблемных участков уже готовы, и в ходе предстоящего отопительного сезона улучшения почувствуют около 80 тыс человек. 
 
На встречу, которая прошла в парке Толстого, пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций. 
 
Обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. Главными темами стали модернизация системы теплоснабжения муниципалитета, благоустройство и подготовку к новому учебному году. 

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#химки
#теплоснабжение
#теплотрасса
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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Более 122 млн поездок по социальным картам совершили пассажиры Мострансавто в 2023 году
22 августа 2023, 18:06

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала текущего года пассажиры Мострансавто совершили свыше 122 миллионов поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт жителя Московской области и карты москвича.

Лидером по количеству льготных поездок стал МАП № 12 в Ногинске, где было совершено 17,2 миллиона поездок, далее идет МАП № 10 в Королёве, где совершили 17,1 миллионов операций, на третьем месте МАП № 8 в городе Химки.

Жители и гости региона могут оплатить проезд в автобусах Мострансавто с помощью банковских и транспортных карт «Стрелка», «Тройка»

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С 15 августа поездки на аэроэкспрессе станут выгоднее.

Химчане рассказали Воробьёву об улучшении транспортной ситуации в муниципалитете.

В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы.
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#мострансавто
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#автобусы
#жители
#поездки
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В Балашихе благоустроили новый зелёный сквер
22 августа 2023, 18:00

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что работы по обустройству сквера на улице Лесные поляны в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха завершились.

Сквер на улице Лесные поляны в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха уже открыт для жителей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«Сквер победил во Всероссийском голосовании 2022 года за объекты благоустройства. За его обновление отдали свои голоса более 13 тысяч жителей Балашихи. Мы учли пожелания горожан — обновили дорожки, установили детскую площадку, расширили спортивную зону. И теперь, когда работы завершены, у жителей Салтыковки появилось еще одна комфортная территория для приятного и полезного времяпрепровождения»,— рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть с учетом «народных троп», новые детские и спортивные площадки и зоны отдыха. 

Также, в сквере установили новую систему освещения и видеонаблюдение. 

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#михаил хайкин
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#министр
#площадки
#служба
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Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в РФ
Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной
22 августа 2023, 17:58

Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, необходимы дополнительные меры в сфере демографии.
Глава государства указал на необходимость введения дополнительных мер, которые помогут исправить демографическую ситуацию в стране и обеспечат перелом непростой демографической ситуации. Президент сообщил о необходимости усиления поддержки бедующим мамам, российским семьям.  

По словам президента, в текущем году рождаемость стала значительно меньше, чем была в прошлом году. Он также добавил, что ожидаемая продолжительность жизни вновь вышла на предковдиный уровень и составила 73 года. 

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#россия
#президент
#рождаемость
#путин
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Воробьёв: в Подмосковье продолжат создавать парки в лесах
22 августа 2023, 17:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Подмосковья продолжат реализацию программы «Парки в лесах». Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с общественниками Химок.
Встреча прошла в парке Толстого, первый этап благоустройства которого завершили в этом году. В парке появились фонтан, площадка для танцев, велодорожка, скейт-парк, памп-трек, верёвочный парк, скалодром, современные входные группы. В рамках следующего этапа будет обустроена летняя эстрада, детская площадка и павильон для шахматного клуба.
«В Подмосковье 43% – это леса. Первый пояс, прилегающий, да и второй тоже, имеют огромный запрос на отдых там. Если территория облагорожена, если там есть дорожки, безопасность, видеокамеры, детские площадки, спортивные тренажёры, лыжня или велодорожки – это совершенно другое качество отдыха. Раньше не было закона, позволяющего нам в прилегающих лесах делать парки. Я пришёл к президенту и объяснил ему ситуацию. Он сказал: «Парки – дело хорошее, поддерживаю». Благодаря этой поддержке мы имеем возможность менять среду. Кстати, этот парк Толстого и следующий, Химкинский, мы делаем в лесу. И дальше эту программу будем продолжать. Важно, чтобы все ожидания жителей оправдались», – сказал Воробьёв
В Химкинском лесопарке появятся лыжероллерная трасса, маршруты для велосипедов, бега и ходьбы, амфитеатр, освещение, камеры видеонаблюдения и детская площадка. 
 
На встречу с губернатором пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций. 
 
Обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. Главными темами стали модернизация системы теплоснабжения муниципалитета, благоустройство и подготовку к новому учебному году.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#парки
#лес
#химки
#подмосковье
#московская область
#благоустройство
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В Подмосковье почти в 5 раз уменьшилось число работников на грани увольнения
22 августа 2023, 17:53

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

На сегодняшний день в зоне риска остаются примерно 2 тысячи человек. Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что число сотрудников в зоне риска снизилось в 5 раз.

«Благодаря стабильной ситуации на рынке труда и поддержки работодателей, нам удалось увеличить число работников, которым не грозит увольнение или сокращение рабочего дня. Отмечу, что с начала года в режим полной занятости вернулось 2,5 тысячи работников, а с сентября еще тысяча специалистов перейдут на полную рабочую неделю», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В Подмосковье можно пройти бесплатное переобучение новой профессии, а также получить материальную поддержку в начале предпринимательской деятельности в размере 153 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Перечень актуальных вакансий в Подмосковье можно увидеть на портале «Работа в России».

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#людмила болатаева
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Химчане рассказали Воробьёву об улучшении транспортной ситуации в муниципалитете
22 августа 2023, 17:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с общественниками Химок модернизацию системы теплоснабжения, благоустройство, подготовку к учебному году, а также вопросы транспортной доступности.
На встречу, которая прошла в парке Толстого, пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты и члены общественных и молодёжных организаций. Они обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. 
«Хотел всех поблагодарить за то, что нашли время. Здесь присутствуют люди значимые для города, возглавляющие предприятия, занимающие активную позицию, которые нашли себя в разных сферах – таких как добровольчество, управление, образование и медицина. Каждый вносит свой вклад. Эта встреча у нас не первая и точно не последняя. Вы знаете, что мы стараемся регулярно бывать на предприятиях, в школах и в медучреждениях. Ключевое для нас – это обратная связь. Чем больше мы будем знать, тем больше сможем исправлять то, что беспокоит», – сказал Воробьёв
Гендиректор компании «АЭРОМАР», которая занимается уборкой воздушных судов в аэропорту Шереметьево и бортовым питанием, Владимир Джао рассказал, что его сотрудники рады открытию Репинской развязки.  Многие добираются на работу именно по ней. Время в пути сократилось в несколько раз. В 2021 году движение там запустили президент Владимир Путин и губернатор региона Андрей Воробьев. 
«Наше предприятие, где работают более 3 тыс человек – в основном повара, комплектовщики, уборщики, водители и грузчики, – живут в Химках. Многие гуляют в парке Толстого, где мы сегодня собрались, ездят на работу из Новых Химок в Шереметьево через Репинскую эстакаду. Особенно она актуальна сейчас, когда начался ремонт на Ленинградке. Также спасают от пробок в Подмосковье и Москве электропоезда, запуск МЦД-3», – отметил Джао.
Он добавил, что сейчас в Химках – большая транспортная стройка, в том числе на пересечении Ленинградского и Международного шоссе. Это должно положительно повлиять на жизнь сотен тысяч химчан. 

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В Подмосковье с начала сезона совершили 5 млн поездок на арендованных электросамокатах
22 августа 2023, 17:14

Фото: Минтранс МО

Жители и гости Подмосковья совершили более 5 млн поездок на электросамокатов с момента открытия сезон кикшеринга в начале апреля. Об этом рассказали в Минтрансе Московской области.
На территории региона сейчас доступно для аренды около 28 тыс средства индивидуальной мобильности. Самыми популярными округами по количеству аренды СИМ традиционно стали Красногорск, Люберцы и Мытищи. Всего там зафиксировали порядка 2 млн поездок.
«На один самокат приходится порядка 7-8 поездок. Чаще всего горожане используют самокаты для сокращения пеших маршрутов, за меньшее время преодолевая большее расстояние – например, если нужно доехать от железнодорожной станции до дома или от работы до магазина. Главное преимущество электросамокатов перед другими видами – их экологичность, удобство и возможность быстро добраться до нужного места», – отметили в министерстве. 
Для удобства пользователей на территории региона оборудовано более 8,2 тысяч виртуальных парковок, в основном возле станций метро, МЦД, железнодорожных станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.

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