Подмосковному хозяйству выделили 1,2 миллиона рублей на развитие пчеловодства

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На данный момент на предприятии содержится 21 пчелиная семья. После увеличения мощности, на производстве появится возможность содержать 150 пчелосемей.
«Хозяйство получило грант «Агростартап» в размере 1,2 млн рублей. На эти средства предприятие приобретет дополнительный земельный участок, закупит ульи и оборудование для пчеловодства, что позволит увеличить объемы. За 5 лет хозяйство планирует увеличить количество пчелосемей до полутора тысяч и выйти на объем производства в 20 тонн меда», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
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