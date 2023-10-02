Подмосковному омбудсмену Фаевской с начала года поступило 163 обращения от пенсионеров

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила жителей Подмосковья с Международным днём пожилого человека. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Ко мне обращаются пенсионеры с просьбой помочь решить самые разные вопросы, например, по выплатам, по медицинской помощи, по предоставлению бесплатных лекарств. Все обращения пожилых людей находятся на особом контроле», – сказала Фаевская.По её словам, за восемь месяцев 2023 года от пенсионеров Московской области поступило 163 обращения. Большинство касалось права на жильё, социальное обеспечение, доступности и качества получения медицинской помощи, лекарственного обеспечения.
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