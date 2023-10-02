Подмосковному омбудсмену Фаевской с начала года поступило 163 обращения от пенсионеров

«В последний путь генерала Воротникова проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют»,— сказал полковник Валерий Горелых.

Церемония прощания начнется в 10:00. После гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж отправится на Широкореченское кладбище Екатеринбурга. Там пройдут похороны.Генерал-лейтенант Владимир Воротников служил в органах внутренних дел с 1970 года. Он был первым заместителем начальника УВД, а потом занял должность начальника областного УВД. После 1997 года возглавлял Главное паспортно-визовое управление МВД РФ, а в октябре 2001 года указом президента РФ назначен на пост начальника ГУВД Свердловской области. На пенсии Воротников был с 2006 года.