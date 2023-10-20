Подмосковному селу Пустынь после экспертизы вернули историческое название

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Правительство России распорядилось переименовать село Пустынь на территории Дмитровского городского округа Подмосковья в село Медведева Пустынь. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Такое решение принято на основании проведённой Росреестром экспертизы. Обоснованием переименования села стало возвращение его исторического наименования.
Медведева Пустынь – русское село, история которого уходит в века. Существует много легенд о происхождении его названия. Одна из них гласит, что в старину в этих местах водилось много медведей.
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«Наименования населённых пунктов играют важную роль в нашей жизни. Они помогают ориентироваться, представлять общую характеристику местности, узнавать о её особенностях. Возможно, проезжая недалеко от топонима на дороге, вы задумаетесь о его истории», – сказала начальник отдела геодезии и картографии министерства Василиса Шереметьева.
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Лора Луганская