Подмосковную программу «100 прудов и озёр» перевыполнили более чем в полтора раза

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области завершилась трёхлетняя программа «100 прудов и озёр», стартовавшая по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2021 году. В 2023-м в порядок было приведено ещё 40 водоёмов, а всего – 163. Таким образом, план оказался перевыполнен более чем в полтора раза.
«Наше Подмосковье – это красивая природа, живописные места, которые любят жители и гости. Порядка 15 млн человек ежегодно посещают наши водоёмы. Для нас очень важно всё это сохранить, поэтому два года назад мы приняли программу «100 прудов и озёр». Решили не останавливаться на круглой цифре и привели в порядок 163 пруда, озера и водохранилища. Для благоустройства мы в первую очередь выбирали те места, которые особенно дороги жителям. Каждый мог оставить свой голос на портале «Добродел», – отметил глава региона.По его словам, преобразился, например, Большой Немчиновский пруд в Одинцовском городском округе, который всегда привлекал творческих людей. Воробьёв напомнил, что неподалеку жил режиссёр Сергей Эйзенштейн, там черпал вдохновение художник Казимир Малевич.
Среди очищенных в этом году водоёмов – также пруд на реке Лобь в городском округе Шаховская площадью 35 га. Туда приезжают рыбачить со всех уголков Подмосковья. Глубина пруда местами достигает 7 м. Там клюют карп, карась, окунь, попадается щука.
Один из старейших водоёмов – Вишняковский пруд в Балашихе. Ему почти 300 лет, и он является одним из каскада прудов усадьбы Долгоруковы – Горенки. На берегу водоёма располагалась суконная фабрика Вешняковых с мельницей на плотине, позднее появилась гидроэлектростанция.
Финальной точкой программы стало водохранилище на реке Никажель в деревне Беляево городского округа Чехов. Спецтехника выловила с поверхности воды лишнюю растительность. Из пруда извлекли мусор, привели в порядок прибрежную территорию площадью 7 га.
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Лора Луганская