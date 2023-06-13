Подмосковные автоинспекторы выявили в праздничные выходные 268 нетрезвых водителей

Фото: Минтранс МО
Всего проверили около 22 тыс автомобилей
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции за праздничные выходные с 10 по 12 июня выявили 268 водителей с признаками опьянения. Всего они проверили более 22 тыс автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Минтранс и Госавтоинспекция Московской области призвали не садиться за руль в нетрезвом виде. Это угрожает жизни как водителя, так и окружающих.
В ведомствах напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тыс рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
За повторное нарушение грозит штраф от 200 тыс рублей. Также возможны конфискация автомобиля и лишение свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные автоинспекторы в праздники проверят водителей на трезвость.
«Стражи порядка выявили 125 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Ещё 129 человек отказались пройти медицинское освидетельствование. Задержаны 1️4 водителей, управлявших машинами в нетрезвом виде и ранее лишённых водительских прав», – уточнили в подмосковном ГИБДД.
В ведомствах напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тыс рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
За повторное нарушение грозит штраф от 200 тыс рублей. Также возможны конфискация автомобиля и лишение свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные автоинспекторы в праздники проверят водителей на трезвость.
Лора Луганская