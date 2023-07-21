Подмосковные больницы продолжают оснащать новым тяжелым медоборудованием

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об оснащении подмосковных медицинских учреждений современным тяжелым оборудованием в интервью каналу «Россия 24».
В Московской области продолжается работа по оснащению больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Преимущество цифрового оборудования в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов. Сейчас в Подмосковье пять таких центров: в МОНИКИ, Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве. Сокращается время проведения обследования.
Андрей Воробьев отметил, что большая часть оборудования отечественного производства. От врачей жалоб не поступало.
Медицинская техника закупается по национальному проекту «Здравоохранение».
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«В 2024 году мы окончательно попрощаемся с аналоговым оборудованием, которое безнадежно устарело. Это была масштабная программа, которую мы реализовывали порядка четырех лет и благополучно её завершаем», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
Андрей Воробьев отметил, что большая часть оборудования отечественного производства. От врачей жалоб не поступало.
Медицинская техника закупается по национальному проекту «Здравоохранение».
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Алиса Сергиенко