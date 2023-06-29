Подмосковные добровольцы смогут рассчитывать на страхование своих жизни и здоровья

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Изменения в законодательство приняла Московская областная Дума
В рамках 59-го заседания Московской областной Думы был принят закон, благодаря которому добровольцы смогут претендовать на страхование жизни и здоровья или компенсацию расходов на страхование жизни и здоровья.
Денежные средства на страхование жизни и здоровья волонтеров, ведущих свою деятельность на территории Московской области, будут выделены из регионального бюджета в форме.
Размер индивидуальной страховой суммы и компенсация расходов на страхование жизни волонтера будет устанавливаться правительством Подмосковья.
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Алиса Сергиенко