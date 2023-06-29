Подмосковные экоактивисты очистили реку Быковку в ходе масштабной акции

Фото: МИСК МО
В Жуковском собрались волонтёры Подмосковья и активисты МГЕР
Более 100 активистов приняли участие в масштабной акции «Экология – дело каждого», которая прошла в Жуковском. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
Сезон субботников и экологических фестивалей стартовал в апреле в усадьбе Гребнево, напомнила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.
Завершилась акция награждением самых активных добровольцев. Организатором мероприятия выступило МИСК Московской области, партнёром – региональный оператор по вывозу и утилизации отходов «ЭкоЛайн – Воскресенск».
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«На субботнике более 100 активистов из 10 городских округов региона убрали русло и прибрежную зону реки Быковки. Волонтёры Подмосковья и активисты МГЕР провели экорыбалку и достали из воды большое количество мусора, до которого с берега не добраться. Всего было собрано около 140 мешков бытовых отходов», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«С тех пор мы активно путешествуем по Подмосковью, приводим в порядок городские территории. К нам присоединяются жители городов и активная молодёжь. Вместе мы подтверждаем теорию малых дел – каждый может внести вклад в сохранение зелёных объектов региона», – сказала Алумянц.Участники акции также успели сделать открытки из вторсырья, сшить сумки из использованного баннера и написать послания и письма с поддержкой участникам СВО.
Завершилась акция награждением самых активных добровольцев. Организатором мероприятия выступило МИСК Московской области, партнёром – региональный оператор по вывозу и утилизации отходов «ЭкоЛайн – Воскресенск».
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Лора Луганская