Подмосковные КПО за I полугодие отсортировали в два раза больше пластика, чем в прошлом году

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На четырёх подмосковных комплексах по переработке отходов предприятия «РТ-Инвест», входящего в Госкорпорацию «Ростех», с января отсортировали 22 тонны пластика. Это почти в два раза больше, чем в I полугодии прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.
«С января по июль 2022 года на четырёх КПО отсортировали 12 тонн пластика, а за шесть месяцев 2023 года – 22 000 тонны этой фракции. Таким образом, количество отобранного в комплексах «РТ-Инвест» пластика увеличилось на 80%», – подсчитали в компании.Там полагают, что рост связан с улучшением качества отбора вторичных материальных ресурсов.
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Лора Луганская