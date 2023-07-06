Подмосковные КПО за I полугодие отсортировали в два раза больше пластика, чем в прошлом году

На четырёх подмосковных комплексах по переработке отходов предприятия «РТ-Инвест», входящего в Госкорпорацию «Ростех», с января отсортировали 22 тонны пластика. Это почти в два раза больше, чем в I полугодии прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.