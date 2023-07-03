Подмосковные льготники бесконтактно оформили почти 60 млн билетов ЦППК

Фото: ЦППК
Подмосковные льготники оформили билеты Центральной ППК бесконтактным способом почти 60 млн раз за два года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Функция быстрого прохода появилась на станциях с турникетами и валидаторами в июле 2021-го. Сейчас по ней совершается более 62% поездок подмосковных льготников – на 6,7% больше, чем в прошлом году. Бесконтактный способ оплаты действует уже на 78 столичных и 208 областных станциях.
Всего быстрым проходом воспользовались более 59 млн пассажиров ЦППК из числа подмосковных льготников. Чаще всего таким образом оформляли поездки на Казанском (13 млн), Ярославском (12,6 млн) и Курском (8,2 млн) направлениях.
В ЦППК напомнили, что для проезда в электричке нужно иметь документы, подтверждающие право на льготный проезд, и предъявлять их кассиру-контролёру.
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Всего быстрым проходом воспользовались более 59 млн пассажиров ЦППК из числа подмосковных льготников. Чаще всего таким образом оформляли поездки на Казанском (13 млн), Ярославском (12,6 млн) и Курском (8,2 млн) направлениях.
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Лора Луганская