Подмосковные лицеисты завоевали три золота Международной физической олимпиады

Фото: Минобразования МО
«Обладателями наград высшего достоинства стали учащиеся Физтех-лицея им. П. Капицы Роман Бурцев, Всеволод Доля и Александр Ершов. Всего российская сборная взяла пять медалей высшей пробы. Еще две завоевали Московские школьники Вячеслав Бобков и Егор Потапов», – отметили в Министерстве.В этом году российская сборная была сформирована по итогам Азиатской физической олимпиады с учётом итогов учебно-тренировочных сборов и финального этапа всероссийской олимпиады школьников. В самом престижном мировом состязании среди юных физиков участвовали представители более чем 80 стран.
Читайте также:
Воробьёв поздравил подготовивших по шесть стобалльников учителей
Школьников Подмосковья приглашают принять участие в Национальной технологической Олимпиаде
Подмосковные школьники выиграли финал Российской робототехнической олимпиады