Подмосковные парки посетили больше 7,5 млн человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Парки-лидеры по количеству посетителей: парк «Пехорка» в Балашихе посетили 402 тысячи человек, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине 255 тысяч человек, а парк «Сестрорецкий» в Клину – 207 тысяч человек.
«Подмосковные парки по праву становятся местом притяжения не только жителей, но и гостей региона. Более чем в 180 парках Московской области ежегодно проходит более 40 тысяч мероприятий, реализуются областные проекты, выставляются арт-объекты, организуются праздники и фестивали. В мае 2023 года парки посетили около 7,6 млн человек. Самыми популярными стали «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском городском округе и Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий», — рассказал первый заместитель министра Московской области Алексей Шимко.Также, одними из популярных парков являются Центральный городской парк им. Калинина в Королеве, который посетили 205 тысяч человек и Центральный парк Реутова чуть отстает по количеству посетителей– 204 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что парк Малевича в Одинцовском городском округе признан одним из пяти лучших проектов России в направлении «Общественные пространства» и включен в число 100 лучших практик 2020-2023 годов по версии альманаха «Проект Россия». Подробнее об этом читайте в нашем материале.