Подмосковные перевозчики раздают пассажирам прохладную воду

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«Минтранс Подмосковья совместно с перевозчиками для обеспечения комфортного передвижения пассажиров в автобусах и пригородных поездах организовали раздачу питьевой воды на остановках, станциях и вокзалах. Всего сегодня и завтра раздадут более 4 тысяч бутылок воды. Уже более 1,5 тыс. бутылок получили в автобусах и на автостанциях пассажиры Мострансавто», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.Читайте также:
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