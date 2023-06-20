Подмосковные пляжи и зоны отдыха у воды нанесли на карту

Фото: Минблаго МО
Всего этим летом в регионе открыто более 200 таких локаций
В Подмосковье этим летом для посетителей открыли более 200 пляжей и зон отдыха у воды. Министерство благоустройства Московской области опубликовало их карту, сообщили в пресс-службе ведомства. Она доступна по ссылке на «Яндекс.Картах».
На подмосковных пляжах и в зонах отдыха у воды действуют различные сервисы и услуги. В регионе работает 51 пункт проката инвентаря, где можно арендовать водные лыжи, лодку, катер, катамаран или байдарку. Отдыхающих ждут более 140 торговых точек с едой, напитками и мороженым. На пляжах и в зонах отдыха у воды оборудованы 102 волейбольные площадки. Особое внимание – душевым кабинам, кабинкам для переодевания и спасательным вышкам.
В ведомстве назвали самые посещаемые пляжи региона. Это пляж на озере Сенеж в Солнечногорске, пляж карьера Волкуша в Лыткарине и пляж «Солнечный берег» в Талдоме.
Как ранее сообщало «Радио 1», жителям Подмосковья объяснили, чем пляж отличается от зоны отдыха.
На подмосковных пляжах и в зонах отдыха у воды действуют различные сервисы и услуги. В регионе работает 51 пункт проката инвентаря, где можно арендовать водные лыжи, лодку, катер, катамаран или байдарку. Отдыхающих ждут более 140 торговых точек с едой, напитками и мороженым. На пляжах и в зонах отдыха у воды оборудованы 102 волейбольные площадки. Особое внимание – душевым кабинам, кабинкам для переодевания и спасательным вышкам.
Как ранее сообщало «Радио 1», жителям Подмосковья объяснили, чем пляж отличается от зоны отдыха.
Лора Луганская