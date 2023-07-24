Эксперты назвали главными страхами россиян диверсии, наемников и насекомых

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Во втором квартале 2023 года жители России проявляли наибольшую тревогу в отношении диверсионной деятельности и нашествия насекомых. Это стало известно из доклада, представленного в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС», подготовленного одноименной коммуникационной компанией.
Кроме того, в список тревожащих россиян событий попали атаки ВСУ на мирные города, ядерная угроза, отравление некачественной пищей или алкоголем, возможное нападение бродячих собак.
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Александр Бойцов