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Подмосковные пользователи более 8 млн раз проехали на машинах каршеринга

25 июля 2023, 20:42

Фото: Фотобанк МО

Пользователи каршеринга в Московской области совершили за полгода более 8 млн поездок. В среднем за сутки их фиксируется более 30 тыс, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Самыми популярными городскими округами в регионе стали Красногорск, Люберцы, Мытищи, Химки, Домодедово и Балашиха. Спросом пользуются и места для летнего отдыха – пляжи, парки и туристические комплексы.

На одну прокатную машину в среднем приходится около восьми поездок в день. Средняя протяжённость поездки – 18 км, продолжительность – 25 минут.


По данным министерства, сегодня на территории Москвы и Московской области в каршеринге работают порядка 30 тыс машин.

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#Московская область
#Подмосковье
#Минтранс МО
#автомобили
#прокат
#каршеринг
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Военный юрист Тригнин объяснил положение призывников после новых поправок
25 июля 2023, 20:36

Фото: iStock/nantonov

Глава Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин заявил, что поправки не внесут существенных изменений в ситуацию, передает Общественная служба новостей.
Тригнин напомнил, что повестка считается врученной в течение семи дней с момента опубликования ее в Едином электронном реестре повесток.

«Поправками хотят изменить установленный срок — не в течение 7 дней, а с момента размещения», — цитирует Тригнина Общественная служба новостей.

Военный юрист выразил сомнение, что электронный реестр повесток будет готов к 1 сентября. Он также дополнил, что изначально должен быть сформирован Единый реестр воинского учета.

Напомним, ранее Государственная Дума приняла поправки, запрещающие призывникам выезжать из России с того дня, как повестка будет размещена в реестре и отправится на место работы или учёбы.

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#повестка
#мобилизация
#военный билет
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На штрафы за неоплату проезда по платным дорогам будут действовать скидки
25 июля 2023, 20:14

Фото:istockphoto/Lazy_Bear

Госдума приняла закон о скидках, которые коснутся штрафов за неоплату проезда по платным дорогам.
РИА Новости пишет, что законопроектом предусмотрен льготный период уплаты административного штрафа со скидкой 50%. Законопроект коснётся платных государственных и частных дорог.
 
Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что проезд по платным трассам во время новогодних выходных должен быть дешевле на 50%, такое предложение депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева, пишет RT.

По мнению парламентария, такая льгота сделает поездки более безопасными, так как скидка позволит россиянам выбирать лучше оборудованные для зимней езды платные дороги.

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#Госдума
#платные дороги
#штрафы
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Депутат Нилов объяснил, почему не нужно национализировать блогеров
25 июля 2023, 20:14

Фото: iStock/anyaberkut

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что национализация блогеров не нужна. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Блогер — это творческая профессия, это даже не профессия, это творческое занятие, и сегодня многие блогеры регистрируют свои официальные доходы, платят налоги», — цитирует слова Нилова Общественная служба новостей.

Парламентарий рассказал о встрече депутатов Госдумы нескольких фракций с блогерами, представляющими разные формальные и неформальные объединения. Он отметил, что блогеры выступили с инициативой дать право для отдельных категорий представителей блогосферы регистрироваться как СМИ, для того чтобы осуществлять свою деятельность ответственно и в рамках закона. 

Нилов подчеркнул, что есть категория блогеров, которая ведет себя деструктивно и противозаконно. 

Депутат дополнил, что освобождать всех блогеров от подоходного налога не следует, можно лишь освободить тех, кто получает меньше МРОТ.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил, что некоторые российские блогеры могут столкнуться с вопросами от правоохранительных органов, если они уклоняются от уплаты налогов. Бастрыкин подчеркнул, что блогерам следует обращать внимание на случаи, когда их коллеги становились фигурантами уголовных дел.

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#блогер
#депутат
#Госдума
#блог
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Собянин заявил о желании превратить Москву в город-курорт
Собянин: в парках Москвы откроют пять бассейнов с подогревом
25 июля 2023, 20:03

Фото: iStock/RomoloTavani

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями в ВАО завил, что в столичных парках скоро откроются пять бассейнов под открытым небом с современными системами фильтрации и подогрева.
«Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, плюс департамент жилищно-коммунального хозяйства запускает в след году около 10 таких бассейнов, и постепенно будем развивать, наращивать, чтобы переплюнуть Сочи», - заявил Собянин.

Таким образом, по словам столичного мэра, Москва превратится в город-курорт.

Открытие бассейнов планируется уже в ближайшее время в парках «Ходынское поле», «Красная Пресня», «Сокольники», 50-летия Октября, а также в ландшафтном парке «Митино».

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#Сергей Собянин
#Москва
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Воробьёв рассказал, в какие направления социальной работы нужно привлекать гранты
25 июля 2023, 19:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье активно ведётся работа с молодёжью и НКО по грантам. В последние годы за счёт различных конкурсов удалось привлечь в регион около 670 млн рублей. Об этом стало известно во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Люберцах с руководителями молодёжных организаций региона.
Речь идёт не только о грантах на развитие молодёжной политики и молодёжных проектов, но и для таких направлений, как волонтёрство, соцзащита и культура. Представитель движения «Волонтёры Подмосковья» Егор Балёв из Наро-Фоминского городского округа в этом году стал обладателем двух грантов. 
«Вы уделяете нам время, заботитесь о молодёжи, а мы привлекаем федеральные средства. Хочу показать на собственном примере: мы с командой привлекли несколько грантов, создадим пятиэтажные муралы с подмосковными героями СВО и с ветеранами Великой Отечественной войны. Также сделаем большой культурный фестиваль», – поделился планами Балёв.
Он поинтересовался у губернатора, в какое направление стоит привлекать гранты в будущем. 
«Всё, что связано с СВО – тема особо чувствительная. Поэтому семьи, дети, ребята, которые нуждаются в помощи, – в приоритете. Но мы не должны забывать и про креативные направления. Особое внимание всегда уделялось детям с ограниченными возможностями здоровья. Помощь пожилым – тоже очень доброе дело, она должна остаться. Важная тема экология», – перечислил Воробьёв.
Руководители ресурсных центров по поддержке добровольчества «Волонтёры Подмосковья» Екатерина Скорикова из Одинцова и Никита Ильичёв из Пушкина рассказали, как собирают помощь и доставляют на передовую.
«Мы каждый месяц сопровождаем фуры, доезжаем до прифронтовых сёл в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Заезжаем туда, где нет даже магазинов, отвозим помощь мирным жителям, получаем слова благодарности. Отвозим помощь и бойцам. Мы взяли на попечение госпитали, ветеранов, детей-инвалидов из прифронтовых районов, помогаем храмам, социальным центрам. С нами всегда представитель Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. В Донбассе мы создали движение «Волонтёры Подмосковья», – рассказала Скорикова. 
Ильичёв поблагодарил губернатора и его команду за содействие в этой работе. Он поднял ещё один вопрос – о работе с участниками СВО, которые возвращаются с передовой. 

Воробьёв отметил, что в Подмосковье эта работа ведётся – например, благодаря филиалу государственного Фонда «Защитники Отечества» в Красногорске.
«Туда ежедневно приходит более 20 человек. Часть – по вопросам выплат, юридической помощи, оформления документов. Но всё больше вернувшихся ребят интересуются трудоустройством. Встречи с такими парнями, понюхавшими пороха, востребованы в школах. Они всегда полезны детям», – поделился губернатор.
Молодёжь составляет четверть от общей численности населения Подмосковья. В регионе – 2,25 млн жителей в возрасте от 14 до 35 лет. В области создано более 400 молодёжных организаций и 171 молодёжное движение. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#молодёжь
#Люберцы
#гранты
#СВО
#социальная политика
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Воробьёв встретился в Люберцах с молодёжным активом региона
25 июля 2023, 19:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московкой области Андрей Воробьёв встретился в Люберцах с руководителями молодёжных организаций региона. Это волонтёры, руководители ресурсных и социально-культурных центров, представители студенческих отрядов и движений, депутаты, члены муниципальных администраций. Они рассказали о своих проектах и инициативах, обсудили то, что сейчас волнует молодое поколение.
«В Московской области более 2 млн молодых людей, и мы должны разговаривать с ними на одном языке. Надеюсь, это у нас получается. Хочу поблагодарить вас за увлечённость. Здесь собрались разные ребята, с которыми мы встречались на мероприятиях, связанных и с творчеством, и с волонтёрством, и в других ситуациях. Вы очень многих объединяете, вдохновляете. Есть молодые люди, которым нравится общественная жизнь, они ею живут, и мы это очень ценим», – сказал Воробьёв.  
Председатель молодёжного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы Ашот Маргарян поблагодарил за благоустройство парка «Малаховское озеро». Теперь там проводят такие мероприятия, как пробежки и экологические акции. Маргарян также предложил организовать молодёжный центр, чтобы ребята собирались в нём обсудить свои проекты.
«Что касается места, где можно было бы встречаться, то самое важное, кто здесь будет собираться. Ведь можно проводить эти встречи и на открытом воздухе, и, допустим, в институте физкультуры. Но согласен, что такие места по интересам должны быть», – отметил глава региона.
Такое молодёжное пространство создано в парке в Королёве, рассказала директор МЦ «Космос», руководитель местного ресурсного центра по поддержке добровольчества «Волонтёры Подмосковья» Мария Масик.
«У нас для ребят открыты и мастер-классы на воздухе, и есть место, где можно собраться. Нельзя не заметить перемены в нашем городе. Мы можем устраивать велозабеги на благоустроенных велодорожках, у нас появился отличный пруд в микрорайоне Юбилейный. А недавно территория парка усадьбы Крафта стала точкой притяжения для всех возрастов – и мам с детьми, и молодёжи, и пожилых людей», – рассказала Масик. 
Руководитель регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Павел Ковалёв поднял тему трудоустройства несовершеннолетних.
«14 плюс – это подростки, 16 плюс – студенты колледжей, которые очень хотят работать. На федеральном уровне законодательно были внесены поправки, и мы попросили помощь в регионе – либо как меру поддержки для предприятий, либо определить предприятия, которые могли бы принимать таких ребят на работу», – отметил Ковалёв. 
Он добавил, что сейчас разрабатывается идея создания платформы, базы для тех, кто ищет работу, и предприятий, готовых принять таких ребят.

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#молодёжь
#волонтёры
#Люберцы
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Физик Острецов: глобальной ядерной войны сейчас не может быть
25 июля 2023, 19:10

Фото: iStock/RomoloTavani

Доктор технических наук, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Острецов заявил, что масштабной ядерной войны не может быть. Об этом пишет RuNews24.ru.
«Сейчас такое невозможно, так как в случае глобальной войны первые удары будут нанесены по лицам, отдающим ключевые приказы, поэтому крупной войны не будет», — цитирует слова физика RuNews24.ru.

Острецов также отметил, что «красная кнопка» есть, однако это означает, что основную команду всегда отдает верховный главнокомандующий.

Напомним, ранее выяснилось, что Россию могут обвинить в применения тактического ядерного оружия после провокации Киева с «грязной бомбой». Дипломат Корчмарь уверен, что вбросы о «грязной бомбе» идут со стороны Украины. Власти страны пытаются накачать пропагандой свое и западной общество. Он также уверен, что в будущем тема с ядерной войной будет накаляться. Это все результат информационной войны, западной и киевской пропаганды.

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#ядерная война
#бомба
#физик
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Смертельный «Солнцепёк»: уникальное оружие России
ТОС «Солнцепёк»: боевые характеристики и интересные факты
25 июля 2023, 18:58

Фото: РИА Новости

Уникальное достояние России или повсеместный сжигатель? Оружие ТОС-1А «Солнцепёк» представляет собой огнемётную систему, которую любят и уважают все военные и просто специалисты по оружию. Это установка, аналогов которой практически нет во всём мире. О том, почему оружие впечатляет своими боевыми характеристиками всех друзей и врагов, — в разборе «Радио 1».

Что такое ТОС «Солнцепёк»

ТОС – это тяжёлая огнемётная система, которая нужна для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом. ТОС-1А «Солнцепёк» разработали ещё в Советском Союзе, но на поле боя он находится до сих пор. В узких кругах его называют смертельным оружием, потому что он сжигает буквально всё на своём пути.

История создания ТОС «Солнцепёк»

История создания оружия «Солнцепёк» уходит своими корнями в конец XX века, когда военные стратеги и инженеры во всём мире активно занимались разработкой новых и эффективных средств огневой поддержки для вооружённых сил, но только в СССР нашли уникальную конструкцию для идеального оружия. Разрабатывалась боевая машина ещё с 1971 по 1979 год в Омске, в Конструкторском бюро транспортного машиностроения. Комплекс включал в себя боевую машину — пусковую установку с пакетом из 30 направляющих труб на шасси танка Т-72 и транспортно-заряжающую машину на колёсном шасси. Первые образцы тяжёлых огнемётных систем стреляли на дистанцию от 400 до 4500 метров.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Обновили огнемётную систему лишь в 2001 году. Именно тогда её прозвали ТОС-1А «Солнцепёк». Количество направляющих было уменьшено с 30 до 24. Зато значительно усилилась броневая защита, что очень важно с учётом того, что огнемёт работает фактически на переднем крае. Согласно характеристикам, «Солнцепёк» одним снарядом может уничтожить 1 га земли, его скорость достигает 65 км/ч, а дальность выстрела достигает шести километров. Но главная отличительная особенность этого оружия – оно не взрывает, а сжигает высокой температурой. Температура взрыва превышает 2000 градусов Цельсия.

Стоит отметить, что оружие было разработано на основе своего предшественника – ТОС-1 «Буратино».

Сегодня система может запускать неуправляемые ракеты благодаря полностью автоматизированной системе управления пуском. Каждая ракета имеет твердотопливный двигатель, уникальную термобарическую взрывчатку и детонирующий взрыватель. 
Фото: РИА Новости

Где применяется ТОС «Солнцепёк»

Оружие «Солнцепёк» широко применяется во внутренних конфликтах и боевых действиях. Оно позволяет эффективно подавлять противника и создавать благоприятные условия для выполнения тактических задач. В частности, система участвовала в конфликтах в Сирии и Ираке.

В 2017 году Саудовской Аравии выдали лицензию на производство тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А, но из-за боязни испортить отношения с США работы застопорились. 

Сегодня ТОС «Солнцепёк» помогают российским военным проводить СВО на Украине. Своими объёмными взрывами они поджигают и разрушают здания, а также уничтожают живую силу противника в укрепрайонах и бункерах. 

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#Солнцепёк
#оружие
#Россия
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Новый корпус Одинцовской гимназии №14 откроют 1 сентября
25 июля 2023, 18:27

Фото: администрация Одинцовского г. о.

На территории Одинцовской гимназии №14 продолжается строительство нового корпуса на 500 учащихся. Строительная готовность объекта – 81%, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Открыть пристройку планируют к началу учебного года.
«Недавно в проект внесли изменения, поэтому темпы возведения немного снизились. Но мы оперативно их восстановили и сейчас догоняем график. На объекте работают 288 специалистов, задействовано девять единиц техники. Поставили подрядчику задачу нарастить число рабочих до 340 человек», – рассказал Иванов.
Он отметил, что все строительные работы должны быть завершены до конца августа. Также должна быть сделана уборка помещений, проведено оснащение кабинетов. 1 сентября дети должны сесть за парты, подчеркнул Иванов.

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#Одинцово
#гимназия
#строительство
#1 сентября
#Андрей Иванов
#Московская область
#Подмосковье
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