Подмосковные пользователи более 8 млн раз проехали на машинах каршеринга

Фото: Фотобанк МО
Пользователи каршеринга в Московской области совершили за полгода более 8 млн поездок. В среднем за сутки их фиксируется более 30 тыс, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Самыми популярными городскими округами в регионе стали Красногорск, Люберцы, Мытищи, Химки, Домодедово и Балашиха. Спросом пользуются и места для летнего отдыха – пляжи, парки и туристические комплексы.
На одну прокатную машину в среднем приходится около восьми поездок в день. Средняя протяжённость поездки – 18 км, продолжительность – 25 минут.
По данным министерства, сегодня на территории Москвы и Московской области в каршеринге работают порядка 30 тыс машин.
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На одну прокатную машину в среднем приходится около восьми поездок в день. Средняя протяжённость поездки – 18 км, продолжительность – 25 минут.
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Лора Луганская