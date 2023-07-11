Подмосковные росгвардейцы изъяли за нарушения свыше 2 тыс единиц оружия

Фото: пресс-служба Росгвардии
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Фото: пресс-служба Росгвардии
Фото: Telegram-канал В. Гладкова
«Работа центра должна облегчить для молодых людей процесс заключения контракта с Министерством обороны. Здесь кандидат может сразу пройти все необходимые тестирования, собеседования, а также задать любые вопросы об условиях несения военной службы», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Фото: Комлесхоз МО
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
«В одну из поездок во время общения выяснилось, что людям нужны определённые лекарства. Вместе с региональным Минздравом и Центром помощи детям и их родителям «Всем миром» мы организовали доставку необходимых препаратов», – рассказала Фаевская.Так, Виктория с маленькой дочерью Машей приехала из донецкой Макеевки. По словам женщины, они пришли за пробиотиками для дочери, так как недавно та завершила лечение антибиотиками.
Фото: iStock/Madhourse
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
«Те люди, которые хотят поменять пол – должны быть излечены. Человек, который хочет сменить пол – психически не здоров, и никак по-другому к нему относиться нельзя», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
Фото: istockphoto / dolgachov
Пенсионерка позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщила, что во время сбора грибов заблудилась в лесном массиве рядом с деревней Песье и не в силах найти обратную дорогу. К ней на помощь выехали работники 284-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.
«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. У пенсионерки оказался с собой сотовый телефон. Это позволило спасателям поддерживать связь с престарелой женщиной и координировать совместные действия. Работникам подразделения понадобился час, чтобы найти и вывести „потеряшку“ из леса. Уставшую пенсионерку специалисты передали родственникам. В медицинской помощи любительница грибов не нуждалась», — сообщила заместитель начальника части Мария Туманова.
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Фото: iStock/Ivan Nakonechnyy
Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
«Белье поступит во все дошкольные учреждения города», — сообщила заместитель начальника городского Управления образования Ольга Давликанова.Читайте также:
Фото: istockphoto.com/Alexey Zakirov
«В среднем по стране самую большую зарплату среди рабочих профессий летом предлагают бурильщикам (93 145 руб.), токарям (91 173 руб.), автомалярам (88 848 руб.), промышленным альпинистам (87 523 руб.)», — приводят NEWS.ru комментарий «Авито. Работы».