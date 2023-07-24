Подмосковные семьи получат детское пособие сразу за два месяца

Фото: Минсоцразвития МО
В конце лета более 33 тыс подмосковных детей традиционно получат пособия сразу за два месяца – август и сентябрь. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
По её словам, это отличное подспорье в подготовке ребёнка к школе.
В Минсоцразвития Московской области напомнили, что размер пособия зависит от возраста ребёнка и статуса семьи. Оно составляет от 1,2 тыс до 8,5 тыс рублей.
Также в этом году по решению губернатора многодетные семьи с низкими доходами получат увеличенную выплату на школьную форму до 10 тыс рублей.
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В Минсоцразвития Московской области напомнили, что размер пособия зависит от возраста ребёнка и статуса семьи. Оно составляет от 1,2 тыс до 8,5 тыс рублей.
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Лора Луганская