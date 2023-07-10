Подмосковные школьники выиграли финал Российской робототехнической олимпиады

Фото: Минобразования МО
Воспитанники Центра «Диалог» из Электростали заняли первое место в национальном финале ХХ Российской робототехнической олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Финал проходил в Челябинске. Конкурс собрал более 900 участников из 41 региона страны.
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Лора Луганская