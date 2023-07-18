Подмосковные школы примут рекордное число первоклассников

Фото: Минобразования МО
В школы Московской области в наступающем учебном году пойдёт рекордное число первоклассников – 120 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
«Прирост числа первоклассников составляет 10% к прошлому году. Согласно прогнозам, 1 сентября в первые классы подмосковных школ пойдут более 120 тыс детей. Это абсолютный рекорд последних лет», – отметили в министерстве.Сейчас в первый класс в регионе уже зачислены почти 110 тыс детей. Вторая волна записи пока продолжается. Записать ребенка в школу не по месту жительства можно через портал госуслуг Московской области до 5 сентября.
Читайте также:
Глава Мытищ Купецкая потребовала ускорить капремонт школы №8
В Котельниках стартовало строительство школы на 2 тыс учеников
Воробьёв поздравил подготовивших по шесть стобалльников учителей
Лора Луганская