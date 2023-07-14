Подмосковные спасатели перечислили пять правил безопасной рыбалки

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды на подмосковных водоёмах. Они рассказали жителям региона о пяти правилах безопасной рыбалки, сообщили в ведомстве.
Открытые водоёмы – места определённого риска, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности. Во-первых, нельзя отправляться на реки и озёра в состоянии алкогольного опьянения – употребление спиртного часто приводит к несчастным случаям.
Во-вторых, перед началом рыбалки следует осмотреть берег: на крутом откосе следует остерегаться обвала края, а на глинистом – скользкой почвы, так как можно упасть в воду.
В-третьих, при забрасывании удочки нужно следить, чтобы крючок с наживкой не зацепился за стоящих сзади или сбоку людей.
В-четвёртых, лучше не заходить в водоём, чтобы открепить застрявшую блесну: дно может оказаться илистым, с ямами и густыми водорослями.
В-пятых, рыбалку следует отложить, если собирается гроза.
В Мособлпожспасе отметили, то пасмурную и дождливую погоду опытные рыбаки считают идеальной для клёва. Они рекомендовали соблюдать правила безопасного поведения на воде, чтобы не омрачать отдых.
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Во-вторых, перед началом рыбалки следует осмотреть берег: на крутом откосе следует остерегаться обвала края, а на глинистом – скользкой почвы, так как можно упасть в воду.
В-четвёртых, лучше не заходить в водоём, чтобы открепить застрявшую блесну: дно может оказаться илистым, с ямами и густыми водорослями.
В-пятых, рыбалку следует отложить, если собирается гроза.
В Мособлпожспасе отметили, то пасмурную и дождливую погоду опытные рыбаки считают идеальной для клёва. Они рекомендовали соблюдать правила безопасного поведения на воде, чтобы не омрачать отдых.
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Лора Луганская