Подмосковные спасатели рассказали, что делать, если гроза застала у водоёма

Фото: Мособлпожспас
В Подмосковье как минимум до конца недели установилась дождливая и грозовая погода. Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы советуют жителям при грозах избегать поездок на водоёмы, сообщили в пресс-службе ведомства. Они рассказали, как действовать, если гроза застала врасплох во время купания или рыбной ловли.
Специалисты также рассказали рыбакам, которые заплывают на лодке далеко от берега, как быть при грозе. В этом случае необходимо смотать удочки, выключить и убрать в рюкзак мобильный телефон, пересесть на сухие вещи и плыть к ближайшему берегу.
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Лора Луганская