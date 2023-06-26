Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившихся пенсионеров

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области
Спасатели 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», 24 июня, помогли супружеской паре пенсионеров выбраться из леса, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.
Пенсионеры заблудились в лесу Чеховского района.
Ведомство сообщает, что сигнал о помощи пришел в единую службу экстренной помощи «Система-112». В ходе звонка пенсионеры рассказали дежурному, что заблудились во время сбора грибов в лесу и не могут найти обратный путь.
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«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы связались с заблудившимися по телефону и, определив их примерное местонахождение с помощью технологии геопозиционирования, начали прочесывать лес, работая на отклик. Спустя два часа поиска спасатели обнаружили грибников и благополучно вывели их из леса. В медицинской помощи семейная пара не нуждалась», — рассказал cтарший смены Максим Манцев.