Подмосковные специалисты контролируют ремонтно-восстановительные работы многоквартирного дома в Мариуполе

Специалисты из Подмосковья продолжают восстановление многоквартирного дома №140 на проспекте Ильича в Мариуполе, получившего многочисленные конструктивные повреждения в ходе освобождения города, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы по восстановлению жилого дома идут ударными темпами. На данный момент завершаются работы по восстановлению стен, заменены окна, система центрального отопления, внутренняя отделка здания.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ. продолжают восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя, помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.





«Техническое обследование пострадавшего от обстрелов Мариуполя мы начали в мае прошлого года. Масштаб работ был колоссальный — обследование проводилось в многоквартирных домах, на объектах здравоохранения, образования, обследовали котельные и другие значимые инфраструктурные объекты города. Эксперты трудились в ежедневном режиме, использовали весь имеющийся арсенал профессионального современного оборудования. По результатам обследований были выданы предложения о восстановлении либо сносе», — сообщил генеральный директор ГБУ МО «УТНКР» Михаил Чебриков.

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