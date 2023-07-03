Подмосковные специалисты контролируют ремонтно-восстановительные работы многоквартирного дома в Мариуполе

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Работы по восстановлению жилого дома идут ударными темпами. На данный момент завершаются работы по восстановлению стен, заменены окна, система центрального отопления, внутренняя отделка здания.При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ. продолжают восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя, помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.
«Техническое обследование пострадавшего от обстрелов Мариуполя мы начали в мае прошлого года. Масштаб работ был колоссальный — обследование проводилось в многоквартирных домах, на объектах здравоохранения, образования, обследовали котельные и другие значимые инфраструктурные объекты города. Эксперты трудились в ежедневном режиме, использовали весь имеющийся арсенал профессионального современного оборудования. По результатам обследований были выданы предложения о восстановлении либо сносе», — сообщил генеральный директор ГБУ МО «УТНКР» Михаил Чебриков.
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