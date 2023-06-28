Подмосковные специалисты провели 1 тысячу профвизитов на стройплощадки

Главное управление государственного строительного надзора Московской области провело 1000 профилактических визитов на стройплощадки в 2023 году

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводят регулярные профилактические проверки на строящиеся объекты на территории Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.





С начала текущего года совершено уже тысячу таких выездов.К профилактическим выездам относятся: выезды в начале строительных работ на объекте, выезды в начале работ по реконструкции объекта, выезды по запросу застройщика, выезды перед завершением строительства.





В ходе проверки, инспекторы посещают стройплощадку, проводят профилактическую беседу, по результатам которой при необходимости дают рекомендации по подготовке объекта и документации к проверке.