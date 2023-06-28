Подмосковные специалисты провели 1 тысячу профвизитов на стройплощадки

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводят регулярные профилактические проверки на строящиеся объекты на территории Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.С начала текущего года совершено уже тысячу таких выездов.
В ходе проверки, инспекторы посещают стройплощадку, проводят профилактическую беседу, по результатам которой при необходимости дают рекомендации по подготовке объекта и документации к проверке.
При выполнении всей рекомендация инспекторов, сроки проведения итоговой проверки сокращаются до 3 дней вместо 10.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят 115 тысяч «квадратов» складской площади. Подробнее об этом читайте в нашем материале.