Подмосковные специалисты восстанавливают здание школы в Мариуполе

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Мариуполе в Восточном районе специалисты из Подмосковья продолжают восстановление здания школы № 68, получившую многочисленные конструктивные повреждения в ходе освобождения города, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Специалисты из Московской области при координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации продолжают восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя, помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.
Работы по восстановлению школы ведутся ударными темпами, чтобы школьники Мариуполя могли 1 сентября сесть за парты новой, современной школы.На данный момент уже восстановлены плиты перекрытий, заменены внутренние инженерные коммуникации, восстановлена кровля и проведена внутренняя отделка помещений. Осталось оснащение школы современным оборудованием для оптимальной учебы школьников и благоустройство территории возле школы.
Школа рассчитана на 960 учеников.
Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта являются участниками восстановления объектов инфрастуктуры на территории ЛНР и ДНР.Ранее сообщалось, что подмосковные специалисты восстанавливают детский сад в Мариуполе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.