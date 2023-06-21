Подмосковные специалисты восстанавливают здание школы в Мариуполе

Специалисты из Подмосковья продолжают восстановление общеобразовательной школе № 9, расположенной по адресу: бульвар Богдана Хмельницкого, дом 22, получившей многочисленные конструктивные повреждения в ходе освобождения города, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Работы по восстановлению школы ведутся ударными темпами, чтобы школьники Мариуполя смогли сесть за парты новой, современной школы как можно скорее. На данный момент специалисты из Подмосковья трудятся над ремонтом кровли, центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, в местах общего пользования, электромонтажными работами, а также над восстановлением конструктива.







