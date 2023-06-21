Подмосковные специалисты восстанавливают здание школы в Мариуполе

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты из Подмосковья продолжают восстановление общеобразовательной школе № 9, расположенной по адресу: бульвар Богдана Хмельницкого, дом 22, получившей многочисленные конструктивные повреждения в ходе освобождения города, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы по восстановлению школы ведутся ударными темпами, чтобы школьники Мариуполя смогли сесть за парты новой, современной школы как можно скорее. На данный момент специалисты из Подмосковья трудятся над ремонтом кровли, центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, в местах общего пользования, электромонтажными работами, а также над восстановлением конструктива.
На данный момент уже восстановлены плиты перекрытий, заменены внутренние инженерные коммуникации, восстановлена кровля и проведена внутренняя отделка помещений. Осталось оснащение школы современным оборудованием для оптимальной учебы школьников и благоустройство территории возле школы.Школа рассчитана на 960 учеников.Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта являются участниками восстановления объектов инфрастуктуры на территории ЛНР и ДНР.
Ранее сообщалось, что в ДНР ребёнок подорвался на мине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.