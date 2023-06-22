Подмосковные строители восстанавливают памятник азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы ВОВ

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты из Подмосковья уже провели необходимые демонтажные работы и выполнили заливку фундамента для последующей установки вновь созданных фигур матроса, солдата и рабочего, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Для работ используют арт-бетон, либо искусственный камень.
Первую очередь реконструкции памятника строители завершат ко Дню освобождения Донбасса.При координации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ. продолжают восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя, помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.
Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта являются участниками восстановления объектов инфрастуктуры на территории ЛНР и ДНР.
Ранее сообщалось, что военный блогер Живов предупредил о применении ядерного оружия в ходе СВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.