Подмосковные строители восстанавливают школу в Орджоникидзевском районе Мариуполя

Фото: МинЖКХ МО
Строители из Подмосковья восстанавливают в Орджоникидзевском районе Мариуполя школу №69. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Завершены работы по кровле, окнам, центральному отоплению, канализации и восстановлению конструктива. Сейчас проводится монтаж вентиляционной установки, устройство полов из линолеума, покраска стен.
Подмосковные специалисты участвуют в восстановлении инфраструктуры Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской области. Они обследуют пострадавшие объекты, сопровождают каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.
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«Школы – основные учебные учреждения и важные социальные центры, поэтому их восстановление имеет огромное значение. Объединение усилий строителей и экспертов поможет достичь быстрого и эффективного восстановления школ в Мариуполе», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская