Подмосковные строители восстанавливают в Донбассе более 160 школ

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В Мариуполе специалисты Фонда капитального ремонта восстанавливают девять школ, в ЛНР уже восстановлена одна. Помимо этого, в Запорожской области проведён ремонт 146 школ.
Всего на стройплощадках социально значимых объектов четырёх присоединённых регионов трудятся более 38 тыс специалистов со всей России, задействовано порядка 5 тыс единиц техники
Сегодня в ДНР восстановлено 165 образовательных учреждений, в ЛНР - 107 школ. В Запорожской и Херсонской областях привели в порядок 14 школ.
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