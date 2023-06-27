Подмосковные ветеринары назвали породы собак, подверженных тепловым ударам

Фото: Минсельхозпрод МО
Они также рассказали, как защитить домашних животных от жары
В подмосковную Государственную ветеринарную службу с начала лета уже обратились 27 хозяев домашних животных со случаями тепловых ударов у питомцев. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По его словам, особенно подвержены перегреву бульдоги, мопсы, боксёры, шарпеи, питомцы с лишним весом, пожилые собаки и щенки. Первый признак перегрева питомца- необычно частое дыхание собаки с открытой пастью. В этом случае нужно увлажнить шерсть животного, намочить лапы, наладить циркуляцию воздуха вокруг животного. После этого нужно обратиться в клинику.
В жаркие дни лучше выходить на прогулку с животным ранним утром и вечером, подбирать охлаждающую попону или воротник.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пойманного на улице в Москве варана передали в центр передержки в Волоколамске.
«В основном тепловые удары у животных возникают из-за длительного пребывания в автомобиле, в закрытых пространствах или под солнцем в жаркие дни. Здесь важно вовремя заметить первые признаки перегрева, иначе у животного могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, вплоть до летального исхода», – сказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Госветслужбы региона Сергей Воскресенский.
В жаркие дни лучше выходить на прогулку с животным ранним утром и вечером, подбирать охлаждающую попону или воротник.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пойманного на улице в Москве варана передали в центр передержки в Волоколамске.
Лора Луганская