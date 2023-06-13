Подмосковные ветеринары распространят самолётами 1,2 млн доз вакцины от бешенства

Фото: Минсельхозпрод МО
В лесах и труднодоступных местах уже разложили 200 тыс доз
Сотрудники подмосковной Государственной ветеринарной службы разложили в регионе с помощью средств малой авиации 200 тыс доз вакцины от бешенства. А всего в этом году распространят более 1,2 млн брикетов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
В Московской области ежегодно раскладывает вакцину для диких плотоядных животных в лесах и труднодоступных местах. Препарат прячут в съедобный бурый брикет-приманку. Вакцина безвредна для домашних, сельскохозяйственных и диких животных.
В министерстве отметили, что благодаря мерам профилактики за пять лет на территории Московской области количество случаев бешенства снизилось на 88%.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жителей Подмосковья предупредили о пяти опасных болезнях животных.
В Московской области ежегодно раскладывает вакцину для диких плотоядных животных в лесах и труднодоступных местах. Препарат прячут в съедобный бурый брикет-приманку. Вакцина безвредна для домашних, сельскохозяйственных и диких животных.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жителей Подмосковья предупредили о пяти опасных болезнях животных.
Лора Луганская