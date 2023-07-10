Подмосковные ветеринары спасли краснокнижную птицу после нападения кошки

Фото: Минсельхозпрод МО
«Врачи подмосковной Госветслужбы установили у пернатого повреждение крыла и сразу же провели лечение. За птенцом организован правильный уход, обеспечено кормление. Сейчас он уже идёт на поправку», – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья – руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.Седой дятел занесён в Красную книгу Московской области как редкий гнездящийся вид. Ветеринары передадут пернатого на реабилитацию, а затем его выпустят на свободу.
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