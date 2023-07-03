Подмосковные врачи обсудили развитие диагностики и лечения заболеваний нервной системы

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Конференция «Современные тенденции ведения пациентов с поражением нервной системы» проходила в очном и в дистанционном форматах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Участниками конференции стали свыше 500 медицинских специалистов: неврологов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, геронтологов, генетиков и других.
В рамках конференции обсуждались вопросы оказания паллиативной помощи пациентам, оказание помощи с патологиями нервной системы, методы лечения инсульта, рассеянного склероза и другое.
Участники конференции приняли участие в Межрегиональном круглом столе по орфанным заболеваниям.
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