Подмосковные врачи спасли парня, который едва не утонул в водоёме

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Врачи из Сергиева Посада спасли 24-летнего парня, который потерял сознание в воде и чуть не утонул в водоёме
Бригада скорой помощи доставила 24-летнего парня в больницу Сергиева Посада, пациент находился в тяжёлом состоянии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи выяснили, что молодой человек отдыхал на водоеме и потерял сознание, находясь в воде. Неравнодушные люди вытащили парня на берег, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь.
В ходе обследования врачи диагностировали молодому человеку пневмонию, из-за попадания в легкие воды.
Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина лишился ног, занимаясь самолечением. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Врачи выяснили, что молодой человек отдыхал на водоеме и потерял сознание, находясь в воде. Неравнодушные люди вытащили парня на берег, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь.
«Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, на нём негативно сказалась жара и температурный перепад при купании. Для спасения жизни пациента в экстренном порядке мы приняли решение провести ему детоксионную, инфузионную, сосудистую и антибактериальную терапии», — рассказала заведующая терапевтическим отделением №2 Марина Козлова.Ведомство сообщает, что пациент находится на лечении в терапевтическом отделении Сергиево-Посадской больницы.
Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина лишился ног, занимаясь самолечением. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко