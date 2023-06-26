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Подмосковных предпринимателей научат искать партнеров за рубежом

26 июня 2023, 17:46

Фото: istockphoto / ipopba

6 июля Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области проведет семинар для подмосковных предпринимателей

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд ВЭД) проведет семинар для экспортоориентированных предприятий 6 июля, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.

На семинар «Поиск иностранного клиента. Работающие каналы и методики» приглашают представителей малого и среднего предпринимательства Подмосковья.

На мероприятии участники познакомятся со всеми действующими на текущий момент и практически применимыми инструментами поиска иностранных покупателей в различных странах мира.

Мероприятие состоится 6 июля и пройдет в оччном формате. Адрес проведения семинара: Московская область, бульвар Строителей д.4, к.1, секция В, 11 эт. (для прохода в здание при себе необходимо иметь паспорт).

Оставить заявку на участие можно на сайте.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить по телефону: 8 495 150 39 41 доб. 16.

Ранее сообщалось, что в Дубне 6 июля пройдет бесплатная бизнес-лекция от звездного предпринимателя. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
#Инвестиции
#экономика
#экспорт
#семинар
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В Волгоградской области подросток оказался в реанимации после укуса каракурта
05 июля 2023, 09:03

iStock/Yury Karamanenko

13-летнего школьника в колено укусил паук, когда он помогал бабушке в огороде
Мальчик почувствовал себя плохо спустя 15-20 минут после укуса каракурта: появилась боль в ноге, животе, спине и груди.
 
Пострадавшего госпитализировали в Волжскую детскую больницу, а потом перевели в реанимацию Центра острых отравлений. Состояние школьника оценивается как средней степени тяжести.
 
Пик укусов пауков приходится на июль и август. В это время происходит их миграция.
 
Каракурт является самым ядовитым в России пауком. Его укусы вызывают сильнейшее отравление, которое может привести к смерти.

У каракурта черно-бархатистая окраска. Он встречается в Крыму и степной зоне страны.

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#Волгоградская область
#паук
#школьник
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В России планируют ввести новые штрафы для коммунальщиков
05 июля 2023, 08:53

Фотобанк Московской области

Управляющие компании планируют штрафовать до 30 тысяч рублей за отказ пересчитать счет за ЖКУ
«Известия» пишут, что в России могут ввести штрафы за нарушение сроков перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ.
 
УК, ТСЖ и другие спецорганизации могут быть оштрафованы за данное нарушение: для должностных лиц штраф составит до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч.
 
За неоднократное нарушение штрафы возрастут до 40 тысяч рублей и до 250 тысяч.
 
Законопроект нашёл поддержку правительства. В отзыве кабмина сказано, что инициатива заслуживает внимания. Она может предупредить нарушение прав граждан.

По мнению экспертов, новые нормы вряд ли окажут существенное влияние на работу коммунальщиков.

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#ЖКУ
#УК
#штраф
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При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина
05 июля 2023, 08:45

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрел города Валуйки длился больше часа, в результате ударов по частному сектору, пострадала женщина.
По его словам, система ПВО отразила три цели на подлете к городу, также был сбит один БПЛА. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

Глава региона заявил, что ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град» по частному жилому сектору. В результате обстрелов, пострадал один человек. Женщина с осколочными ранениями грудной клетки госпитализирована.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось о начале обстрела Белгородской области. 

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#Белгородская область
#обстрелы
#ВСУ
#женщина
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В Новой Москве два человека погибли в пожаре
05 июля 2023, 08:44

istockphoto/MaboHH

Трупы мужчины и женщины обнаружены в сгоревшем доме в Новой Москве
Тела женщины и мужчины спасатели обнаружили в сгоревшем деревянном доме в поселке Птичное поселения Первомайское в Новой Москве, пишет РИА Новости.
 
Причина возгорания станет известна после пожарно-технической экспертизы.

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#Новая Москва
#пожар
#ЧП
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В России в 7 раз перевыполнили план по приватизации
05 июля 2023, 08:37

Istockphoto/heckepics

Росимущество сообщает, что план по приватизации в РФ оказался перевыполнен семикратно в нынешнем году
«Известия» пишут, что план по приватизации в РФ перевыполнили семикратно. В 2023 году в казну поступило 12,1 млрд рублей. До этого поступления прогнозировались на уровне 1,8 млрд рублей ежегодно с 2023 по 2025 год. Такие данные приводит Минфин и Росимущество.
 
План перевыполнен благодаря крупной сделке во втором квартале 2023 года. Также из-за упрощения процедур приватизации число проданных объектов увеличилось на 200% в начале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
 
Власти планируют в 2023-2025 годах завершить приватизацию 164 хозяйственных обществ, 35 предприятий и 28,4 тысяч объектов государственного имущества. В первом квартале оказалось продано 126 объектов и пакетов акций на 523,2 млн рублей.
 
По подсчетам экспертов, при сравнении с федеральным бюджетом данная сумма достаточно мала, но в условиях дефицита это тоже можно считать хорошими показателями. Также продажа государственного имущества благоприятно влияет на экономику: частники более эффективно занимаются управлением предприятиями.

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#приватизация
#госимущество
#Россия
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СБУ и ВСУ намерены изымать гражданские машины в Харьковской области
05 июля 2023, 08:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские служба безопасности и вооруженные силы на купянском направлении готовятся изымать гражданские машины и технику.
По его словам, о рейдах украинских силовиков сообщают местные жители региона, пишет издание РИА Новости.

СБУ и ВСУ собирают информацию о имеющейся технике и автомобилям у различных предприятий и хозяйств. Эксперт выразил уверенность в том, что в дальнейшем, изъятый транспорт будет использоваться для военных  нужд украинских подразделений. 

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#ВСУ
#СБУ
#автомобили
#изъятие
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В Москве восьмилетняя девочка потеряла сознание после жвачки
05 июля 2023, 08:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восьмилетняя девочка потеряла сознание после того, как её угостили жвачкой на детской площадке в Москве.
По словам матери девочки, дочь играла на детской площадке во дворе. Друзья несовершеннолетней сходили в ближайший магазин, купили жвачки и угостили ее. У девочки в скором времени начали чесаться глаза, открылась рвота и посинели пальцы, через несколько минут несовершеннолетняя потеряла сознание, сообщает телеграмм-канал SHOT.

Мать пострадавшей вызвала скорую помощь, девочку госпитализировали. Медики устанавливают причины отравления. 

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#отравление
#дети
#Москва
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В Красноярском крае 20 детей застряли на середине реки во время сплава на катамаране
05 июля 2023, 08:25

Фото: Фотобанк Московской области

Дети из Новосибирской области застряли на реке Мана во время сплава
Спасатели эвакуировали 20 детей и 4 взрослых с катамарана с лопнувшим баллоном. Инцидент произошел во время сплава по реке Мана, пишет Агентство по ГО и ЧС Красноярского края.
 
ЧП случилось днём 4 июля. Детская туристическая группа из Новосибирска застряла на катамаране, у которого лопнул баллон, во время сплава по реке.
 
Спасатели на лодках перевезли 9 человек вместе со снаряжением в поселок Манский. Остальные туристы, починив катамаран, добрались до посёлка в сопровождении спасателей. Никто не пострадал.

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#Красноярский край
#эвакуация
#катамаран
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В Госдуме предложили увольнять приставов за ошибочное списание денег с карт
05 июля 2023, 08:13

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Замглавы депутатского объединения Алексей Диденко заявил, что ЛДПР в Госдуме инициировали поправки в законодательство, предусматривающие наказание судебных приставов, в случае неоднократных в течение года ошибок при списании денег с банковской карты или блокировке банковских счетов без реальных оснований.
За соответсвующие нарушения предложено ввести санкции, которые будут предусматривать штраф или увольнение. Об этом сообщаеи издание «Аргументы и факты». 

По словам депутата, целью данной меры будет являться исключение безответственного отношения к гражданам. Он также отметил, что поводом к разработке законопроекта стали неоднократные обращения россиян о незаконном списании денежных средств. Диденко также выразил надежду на то, ​что изменения в законодательстве смогут повысить компетенцию ФССП. 

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#Госдума
#приставы
#закон
#списания
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