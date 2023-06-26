Подмосковных предпринимателей научат искать партнеров за рубежом

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд ВЭД) проведет семинар для экспортоориентированных предприятий 6 июля, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.
На семинар «Поиск иностранного клиента. Работающие каналы и методики» приглашают представителей малого и среднего предпринимательства Подмосковья.
На мероприятии участники познакомятся со всеми действующими на текущий момент и практически применимыми инструментами поиска иностранных покупателей в различных странах мира.
Мероприятие состоится 6 июля и пройдет в оччном формате. Адрес проведения семинара: Московская область, бульвар Строителей д.4, к.1, секция В, 11 эт. (для прохода в здание при себе необходимо иметь паспорт).
Оставить заявку на участие можно на сайте.
Дополнительную информацию о семинаре можно получить по телефону: 8 495 150 39 41 доб. 16.Ранее сообщалось, что в Дубне 6 июля пройдет бесплатная бизнес-лекция от звездного предпринимателя. Подробнее об этом читайте в нашем материале.