Подмосковных родителей призывают напомнить детям правила безопасности на железной дороге

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Половина несчастных случаев с летальным исходом на железнодорожных путях случается из-за нарушения правил перехода через пути, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Родители должны научить своих детей правилам безопасности при переходе железной дороги: переходить железнодорожные пути необходимо только по специально оборудованным пешеходным переходам, мостам и тоннелям, не игнорировать сигналы светофора и звуковую сигнализацию на переходах и переездах, не заходить за ограничительную черту у края платформы, быть внимательными и осторожными при переходе путей, обязательно оценивать ситуацию и не отвлекаться на телефон.
Сотрудники Минтранса регулярно проводят профилактические беседы о соблюдении правил безопасности ж/д путях.Читайте также:
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