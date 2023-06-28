Подмосковных школьников приглашают посетить бесплатные экскурсии

Для детей и подростков Подмосковья проводятся бесплатные экскурсии в рамках программы «Моя Россия», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.





«Каждый год создаются новые направления образовательных экскурсий в разных регионах России. В 2023 году программа реализуется в 14 субъектах, в том числе и в Московской области. Ребята из Подмосковья и Москвы могут посетить любую из пяти однодневных экскурсий: „Жостово. Жестяное чудо“ с посещением Музея Жостовской фабрики декоративной росписи; „Записки дома со львом“ с посещением Музея современной истории России; „Москва и москвичи XIX века“ с посещением Государственного Исторического музея; „Литературное наследие Москвы“ с посещением территории Новодевичьего монастыря; „Москва Достоевского“ с посещением музейного центра „Московский дом Достоевского“, – рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Экскурсии будут проводить на темы истории, народного творчества и искусства, культурного наследия и другого.

Для бронирования поездки необходимо отправить заявку на сайте. Информация, подтверждающая, что заявка принята придет на почту заявителя в течение трех рабочих дней.

Ранее сообщалось, что подмосковные подростки могут выиграть поездку в Карелию, приняв участие в онлайн-интенсиве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.